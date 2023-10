MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2023

O TERRORISMO OCIDENTAL De traficantes a neuróticos

Criminosos clonam vítimas nas redes para aplicar golpes

Inteligência artificial é usada por bandidos para imitar até voz; esquema atinge tanto anônimos quanto famosos. Estelionatários, depois de invadir contas em redes sociais. (Folha)

Em reunião tensa, Conselho da ONU segue bloqueado

Embaixador israelense pediu a renúncia do secretário-geral da entidade, António Guterres, que fez dura crítica à ação de Israel na Faixa de Gaza. O Embaixador Israelense, colocou em xeque a defesa de um país contra um agressor, se por ventura um país que tem seu povo atacado por terrorismo de tal magnitude do ocorrido, não teria o direito de defesa contra o agressor, não é uma questão de estado palestino de direito a terra, é ideológico irracional, a destruição de Israel do mapa, tal como foi a intenção de Hitler no holocausto. Israel tem o direito tanto de se defender como de existir. Israel não é o agressor, a palestina tem a sua independência administrativa, e a sua miséria se deve a má administração econômica das doações internacionais, que ao invés de aplicar em políticas públicas, se reverte em arsenal para combater Israel sem causa, mas pelo ódio irracional. Guterres se coloca como Nazista explícito, e gera questão quanto a sua posição diplomática. (VALOR)

Senado aprova reformulação da Lei de Cotas e inclui quilombolas

Nova regra prevê que benefício valerá para quem não passar por ampla concorrência; quilombolas passam a ser incluídos. Segundo levantamento nas universidades, o maior número de evasão compõem os beneficiados pela Lei das Cotas. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

Whirlpool lança sistema próprio de logística reversa de eletroeletrônicos

Iniciativa visa ampliar a logística reversa no País e oferece ainda coleta domiciliar gratuita para produtos acima de 30 kg. O programa garante que os equipamentos coletados sejam destinados para processadores de resíduos devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes.

DAS em atraso pode causar perda de CNPJ

BNDES renegocia dívidas de pequenas e médias empresas

Brasil contabiliza 90 mil farmácias

Arrecadação recua para R$ 174,3 bi em setembro

Anatel aprova regras de uso compartilhado

Relator deve criar dois tipos de cesta básica

Fundo de desenvolvimento deve chegar a R$ 60 bi

Fazenda acena a PMEs para mudar tributação sobre grandes empresas

Maior varejista de agronegócio mira 80 empresas para fusões e aquisições

Desoneração vai a plenário no Senado

Guerra entre 3 chefes nas ruas da zona sul milícia está por trás da onda de violência no Rio Entrevista Rodrigo Pimentel: ‘Se houver qualquer prisão, a milícia estabelecerá o caos no Rio de Janeiro’

Planalto planeja usar mais militares na segurança do Rio

Plano de estímulo procura combater as fake news

Congresso aprova a reformulação da Lei de Cotas

FOLHA DE S.PAULO

Comissão do Senado aprova projeto que prorroga desoneração da folha para 17 setores

Arrecadação tem 4ª queda real seguida em setembro, diz Receita

Lula sanciona lei que autoriza piso da saúde menor em 2023

Votação do projeto que taxa super-ricos é adiada outra vez

STJ discute ação que pode desonerar folha de pagamento e tirar recursos do Sistema S

Relator da Reforma Tributária sinaliza fundo de R$ 60 bilhões para estados

Zema diz que veículos são ameaça a empregos mesmo com lítio no Vale do Jequitinhonha

Mais imposto sobre elétricos privará acesso à tecnologia, diz chefe da Ford

Senador aciona CVM contra indicações políticas na Petrobras

Acordo de R$ 1,5 bi entre Rumo e União entra na reta final

Desequilíbrio tributário impulsiona comércio de produtos ilegais no Brasil

Sociedade mobilizada: Governo envia ao Congresso projeto do novo ensino médio

O GLOBO

Projeto que muda Novo Ensino Médio vai para o Congresso, sociedade é contra

Senado aprova prorrogação da Lei das Cotas até 2033

Morte nas praias: Gripe aviária dizima população de lobos e leões-marinhos na Região Sul

Arrecadação recua 0,3% em setembro, 4ª queda seguida

Lula sanciona piso menor para Saúde neste ano

Crédito do Brics a pequenos negócios vai para o Tesouro

Tributária: Fazenda quer até R$ 60 bi em fundo

Itens importados declarados devem chegar a 70% em outubro

Câmara adia de novo votação dos fundos da alta renda

Desoneração da folha avança no Senado Federal

Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em um mês. Bolsa sobe

Cúpula da Petrobras tentou adiar divulgação sobre revisão no estatuto

Menos voos: Governo vai limitar movimento a 6,5 milhões de passageiros anuais

Israel intensifica bombardeios em Gaza e vive impasse sobre invasão

VALOR ECONÔMICO

Juros, câmbio e incertezas econômicas devem afetar balanços do 3º trimestre

A expectativa é que altas do minério de ferro e do petróleo sustentem resultados de empresas ligadas às commodities, como Vale e Petrobras

Tributação em padrão mundial (Socialista e comunista) fará bem ao país?

Elaboração da legislação complementar é complexa e exigirá atenção e comprometimento de Congresso (vigiado), governo e sociedade (mobilizada)

Exportação avança e país enfrenta alta do protecionismo

De 2020 a 2022 os embarques brasileiros ficaram sujeitos a uma média anual de 73 medidas de defesa comercial vigentes, quantidade 58% maior que as 46 medidas anuais em média do triênio anterior

Compras de pequeno valor podem ter alíquota de 28%

Taxa para imposto em aquisição internacional de até US$ 50 está prevista no PLOA, mas percentual ainda não está fechado. Impostos e taxas, fazem parte do pacote de retração na economia.

Lula sanciona compensação de ICMS a Estados

Redução de imposto no ano passado irá render compensação de R$ 27 bilhões aos governos regionais. Já é observado os Estados que mais cobram ICMS a sua permanente miséria, tal como Norte e do Nordeste, onde a cultura política é mais corrupta do país.

Arrecadação tem queda pelo quarto mês seguido

Retração real de 0,34% em setembro reforça sentimento de desaceleração da atividade econômica. Quanto mais se cobra taxas e impostos, menos atividade e investimentos. Apesar de não haver inflação desmedidas, estas medidas do aumento de impostos, seja qual for o tipo de produtos ou setores, faz com que haja maior retração e paralisia na economia, o sentimento é de expressiva inquietação e descontentamento, onde tem gerado o aumento do número desempregados, além é claro da queda da arrecadação de impostos, algo que no governo Bolsonaro não ocorria. (Valor)

Ataques mostram fraqueza da segurança pública no Rio

Para especialistas, forma adotada para combater milícias é inadequada e não afeta capacidade de ação de grupos criminosos. A posição dado pelo STF sobre aprovação de drogas ilícitas, gera espaço e expectativas a grupos de traficantes, principalmente quando o próprio governo vai ao encontro destes traficantes, como foi o ministro Dino ao morro, no começo do governo, talvez apresentando algum projeto do narcotráfico para se adentrarem no país, como já ocorre na Venezuela, Colômbia e em outros. Tudo isso gerou uma enorme incomodo no Legislativo e apreensão na sociedade. Estes movimentos com certeza, faz com que os criminosos se sintam livres para tornar o RJ, a capital do tráfico no Brasil, com maior índice de violência no Brasil.

A verdadeira prioridade do governo na Câmara

Aprovação da MP 1185 significaria, segundo estimativas da Fazenda, uma arrecadação de R$ 128,9 bilhões. Estes números não signfica a expectativa real, ao analisar o aumento das taxas e impostos devido, para saciar os gastos do governo, já estamos sentindo a retração do mercado e o consumo. Quanto mais pressão e gastos do governo, cairá ainda mais arrecadação, é um comportamento já estudado pela economia.

Votação de projeto que taxa offshores pode ser adiada

Na volta de Lira, insatisfação do Centrão com o governo coloca em risco proposta considerada prioritária por Haddad ou Taxadd como está sendo apelidado.

Relator da tributária sinaliza com fundo a Estados de R$ 60 bi

A versão aprovada pela Câmara define um aumento progressivo do fundo até atingir o teto de R$ 40 bilhões em 2033. (Ainda bem que o futuro a Deus pertence)

Analistas preveem resultados ainda fracos no trimestre

Momento ainda instável da economia brasileira continua prejudicando companhias que dependem do mercado doméstico. A expectativas, é maior número de empresas falidas e o aumento do número de desemprego, gerando ainda falta de alocação de vagas

Como não cair em golpes no período promocional

Fraudadores agem nas duas pontas: acessando contas dos consumidores e criando lojas falsas

De Norte a Sul do Brasil, extremos climáticos já afetam plantio de soja

Até o dia 21 de outubro, semeadura do grão alcançou 28,4% da área prevista de cultivo, diz Conab; trabalhos estão mais lentos do que no ciclo passado

Governo Lula ainda falha em conter desmatamento, mostra estudo

Em 2022, área aberta chegou a 6,6 milhões de hectares, 21% acima do necessário para cumprir a meta global de zerar o desflorestamento até 2030

GAZETA DO POVO