Atendimento a Sinistro com Vítimas: Capotamento em Rolândia

No dia 26 de agosto de 2023, às 22:00, a Polícia Rodoviária do Estado do Paraná (PRv) foi acionada para atender a um sinistro de trânsito com vítimas na PR 170, no quilômetro 76, no município de Rolândia.

O acidente foi classificado como um capotamento e envolveu um único veículo, um VW Gol Copa com placas de Londrina-PR. O condutor do veículo, G. A. F., um homem de 22 anos, e a passageira, H. R. R., uma mulher de 19 anos, sofreram ferimentos no acidente. Ambos foram encaminhados ao Hospital São Rafael de Rolândia para receberem os devidos cuidados médicos.

O local do acidente apresentava boas condições de tempo e a pista estava simples. Não havia placas de velocidade no local do sinistro. A velocidade estimada no momento do acidente não foi informada.

A descrição do acidente indica que o veículo trafegava pela Rodovia Estadual PR 170 no sentido de Jaguapitã a Rolândia. Ao alcançar o quilômetro 76, ocorreu o capotamento. A equipe do PPRv Rolândia tomou as medidas necessárias para o atendimento da ocorrência, e o veículo envolvido foi encaminhado ao pátio com o apoio do guincho do 15° Batalhão da Polícia Militar.

É importante reforçar a necessidade de prudência no trânsito e o respeito às normas de segurança, especialmente em rodovias. A ocorrência em Rolândia serve como um alerta sobre a importância de conduzir veículos de maneira responsável, priorizando a segurança dos condutores e passageiros.