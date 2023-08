Tragédia no Moto 1000 GP: Pilotos Perdem a Vida em Acidente Chocante no Paraná

Uma terrível tragédia marcou a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade em Cascavel, no Paraná, neste domingo. Um acidente impressionante ocorreu logo após a largada, levando à morte dos pilotos Érico Veríssimo, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42 anos.

Durante o complemento da primeira volta, o piloto André Veríssimo Cardoso foi atropelado na pista, resultando em lesões graves. Infelizmente, tanto ele quanto o condutor da outra moto, Érico Veríssimo da Rocha, não conseguiram superar os ferimentos fatais. A confirmação dos falecimentos veio por meio da assessoria oficial do Moto 1000 GP.

Imediatamente após o choque, por volta das 13h20, a corrida foi interrompida sob a bandeira vermelha, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pela Federação Internacional de Motociclismo. Ambos os pilotos foram levados em estado gravíssimo para uma unidade hospitalar, onde o óbito de Érico foi confirmado às 15h16 e o de André às 16h51.

A direção da prova decidiu suspender todas as atividades no circuito, sem previsão de retomada. Em um comunicado oficial, a organização do Moto 1000 GP lamentou profundamente o ocorrido, expressando suas condolências às famílias dos pilotos e a todos aqueles que foram afetados por essa tragédia.

O que deveria ter sido um dia de competições emocionantes se transformou em um dos momentos mais tristes da história do Moto 1000 GP. Neste momento difícil, os pensamentos e as preces estão voltados para as famílias enlutadas e para os amigos e colegas pilotos que partiram. A comunidade do motociclismo está unida em luto pela perda desses talentosos esportistas.