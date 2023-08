Frente Fria Trará Temperaturas Mínimas em Cambé não Superiores a 16°C Até Sexta-feira

Cambé, 28 de agosto de 2023 – Uma frente fria está impactando as condições climáticas em Cambé, trazendo consigo uma diminuição nas temperaturas mínimas que não ultrapassarão 16°C até a próxima sexta-feira, dia 1º de setembro. De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), os próximos dias serão marcados por um clima mais fresco na região.

Para a segunda-feira, 28 de agosto, a previsão aponta uma temperatura mínima de 10°C e máxima de 22°C. A probabilidade de chuva é baixa para esse dia. Na terça-feira, 29 de agosto, a temperatura mínima será de 12°C, com a máxima chegando a 24°C. A quarta-feira, 30 de agosto, trará uma temperatura mínima de 13°C e máxima de 25°C.

À medida que a semana avança, as temperaturas continuarão amenas. Na quinta-feira, 31 de agosto, a mínima será de 15°C e a máxima de 27°C. O início do fim de semana verá uma leve elevação na temperatura. Na sexta-feira, 1º de setembro, a mínima atingirá 16°C e a máxima chegará a 27°C.

O sábado, 2 de setembro, parece promissor com pouca probabilidade de chuva e temperaturas variando entre 18°C e 23°C. O domingo, 3 de setembro, trará uma temperatura mínima de 21°C e máxima de 28°C, proporcionando um ambiente um pouco mais quente.

A previsão do Simepar não indica probabilidade de chuva ao longo desta semana, sugerindo que os próximos dias devem ser marcados por céu claro e temperaturas mais frescas. A população é aconselhada a se preparar para as condições climáticas mais frias e a adotar as medidas necessárias para se manter confortável durante esse período.