Atletas de Cambé são campeões brasileiros de kickboxing

No último fim de semana, ocorreu o Campeonato Brasileiro de Kickboxing Tradicional na cidade de São Miguel do Iguaçu, no oeste do estado. Cambé estava sendo representado por dois atletas, e ambos conquistaram o título de suas categorias.

Pedro Sadraque Gonçalves, de 15 anos, foi campeão brasileiro de kickboxing K-1 na categoria até 65 kg. Já João Henrique Malta Ferraz, de 16 anos, também foi campeão brasileiro de kickboxing K-1, mas na categoria até 72 kg. Os dois fazem parte do Projeto Social Mestre Kim.

O grão-mestre José Roberto Nicolau, conhecido como Kim, destacou a importância das conquistas. “O campeonato foi ótimo para eles. Apesar da pouca idade, foram campeões de suas categorias e ganham muito em experiência, é bom para o currículo deles. Agora é seguir treinando forte para os próximos torneios e desafios”, relatou.

Além de Pedro e João, o grão-mestre Kim também convida outros futuros atletas que desejam ingressar na modalidade. O projeto social é destinado para crianças de 8 a 18 anos, gratuito e aberto à comunidade, ficando na rua Vitória Régia, 96, no Jardim Ana Eliza III. Para participar é só entrar em contato com Kim no (43) 98867-6399 ou ir pessoalmente à sede dos treinos, que ocorrem a partir das 19h30, às terças