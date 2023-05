Campanha contra violência sexual infantil é marcada por capacitação para denúncias e acolhimento

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início às ações que fazem parte da campanha Maio Laranja, que visa a conscientização e acolhimento de denúncias de abusos e suspeitas de violência sexual com crianças e adolescentes. A campanha, que em Cambé tem o nome “Cada Flor é uma Voz “, busca dar visibilidade ao assunto tão importante.

Do início do levantamento dos dados do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), em 2009, até janeiro desse ano, foram registrados 706 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Cambé. Destes, 29 foram de exploração sexual para fins lucrativos, 677 de abuso sexual, onde apenas 149 casos foram de agressores fora do contexto familiar da vítima, e 56 seguem em acompanhamento. O dado é alarmante, ainda mais se considerarmos também as subnotificações, ou os casos que não chegam ao conhecimento do Conselho Tutelar ou alguma esfera do poder público.

Até quarta-feira (17), o CREAS, órgão responsável pelo acolhimento de vítimas de violência sexual, promove oficinas para capacitação da revelação espontânea, uma das etapas da escuta especializada, quando uma criança relata o que aconteceu em casa, na escola, em uma UBS ou qualquer lugar. A programação também prevê outros temas como a relação da erotização infantil e a normalização da cultura de estupro no cotidiano.

A diretora de Proteção Social e Especial da Secretaria de Assistência Social, Flávia Iwakura, relata a importância ao saber escutar e identificar um caso de violência sexual. “A escuta especializada pode ocorrer em qualquer lugar, e com isso, todas as pessoas devem saber identificar um caso ou suspeita como esse e, também, fazer a denúncia. O silêncio ainda é nosso maior inimigo e reparamos que existem muitos casos subnotificados aqui em Cambé. Por isso, fazemos essas ações, para sensibilizar a população, as escolas, as unidades de saúde e todos a serem agentes de proteção, acolher a denúncia”, expressou.

Na terça-feira (16), a oficina foi realizada no Centro da Juventude pela manhã e no Centro de Convivência do Idoso Celino Liboni, à tarde. Já na quarta-feira (17), às 9h, a oficina será no CRAS São Francisco, na Rua dos Caçadores, 50. Às 13h30, novo encontro no Centro de Convivência do Idoso Celino Liboni.

Além das oficinas, a Prefeitura irá colocar flores, símbolo da campanha de proteção à criança e adolescente, em lugares públicos onde estão as placas de sinalização e telefones para denúncias, com o intuito de chamar atenção da população, destacando-se como uma campanha contínua.

As denúncias podem ser feitas através do Disque 100. No entanto, a diretora de Proteção Social afirmou que Cambé é referência no norte do estado porque também possibilita que as denúncias sejam feitas de forma online, com acesso de todos, através da aba Notificar é Cuidar no site da Prefeitura (ou pelo link: sistemasweb.cambe.pr.gov.br:8080/NotificaViolencia/form_notificacao/). Ainda esse mês também será lançado um QR Code, com direcionamento para o site, que será colocado em todas as Unidades Públicas do município.

Ações contra a violência sexual em Cambé

Desde 2021, Cambé já lançou um pacote de proteção à infância e adolescência, como a lei de Acolhimento Familiar, dando alternativa ao acolhimento institucional; e a instituição da Comissão da Escuta Especializada, protegendo as crianças vítimas ou testemunhas de violência, reportando o dano sofrido uma única vez na Sala da Escuta Protegida – um ambiente acolhedor disponível pelo município.