Atropelamento na PR-445 deixa uma pessoa ferida

Um pedestre foi atropelado na noite de quarta-feira (12) na PR-445, em Cambé. O acidente aconteceu por volta das 19h15, no Km 80 + 050m da rodovia.

De acordo com a condutora do veículo CHEV/COBALT, placas Q**, ela trafegava pela PR-445 no sentido Londrina ao Entroncamento da BR 369, quando atropelou o pedestre que tentava atravessar a pista. O carro tinha apenas um ocupante, que não sofreu ferimentos.

A vítima foi identificada como A A L, de 56 anos, e foi encaminhada pelo Siate para a Santa Casa de Cambé. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o pedestre sofreu ferimentos, mas seu estado de saúde é estável.

A via estava seca, reta e nivelada no momento do acidente. A velocidade permitida no local é de 70 km/h. O teste de etilômetro realizado no condutor do veículo resultou em 0,00 mg/L.

A ocorrência foi atendida pelo BPRv/CPE/2ª CIA/PRV Londrina. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.