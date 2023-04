Programa de afiliados 1xBet – estabilidade dos pagamentos e remuneração constante

Agente de apostas com provas dadas oferece para ganhar não só através de apostas de sorte. Pode ir a 1xBetaffiliates.net/pt/ e preencher o questionário. Este é o primeiro passo para começar a promover uma marca fiável.

A principal missão é muito clara – empenhar-se na popularização das actividades da marca. O procedimento inclui a afixação de materiais sobre as suas actividades. Em particular, sobre:

benefícios de apostar;

incentivos especiais;

sorteios de prémios.

Tem de inserir um link de referência na entrada. Desta forma, o agente de apostas compreenderá quem criou o perfil graças aos seus esforços. Isto é necessário para o controlo e pagamento de prémios.

Os seus ganhos – uma comissão de até 40% do lucro líquido do escritório de cada cliente que trouxer. Todas as secções são tidas em conta: apostas desportivas e jogos nas secções “Casino” e “Poker”. Isto permite-lhe contar com a obtenção de uma grande recompensa numa base regular.

É realmente mais elevada do que a dos concorrentes. Além disso, a afinação de todos os processos não lhe permitirá preocupar-se com a recepção de fundos.

Porque deve escolher um afiliado de 1xBet

Mais de 30.000 utilizadores aderiram ao programa progressivo. Receber recompensas é fácil, especialmente se lembrar regularmente os subscritores deste escritório. O programa de afiliados da empresa 1xBet têm muitas vantagens óbvias. Por exemplo:

Pagamento estável dos ganhos. Aqui podemos notar a sua automatização. O sistema faz tudo por si só. Graças a isto, não há risco de não receber fundos. E, se surgirem obstáculos, tem o direito de contactar a equipa de apoio. Assistência na promoção. Por exemplo, a afixação de estatísticas reais. Isto permitir-lhe-á acompanhar o sucesso da promoção. Com base nisto, é mais fácil construir uma interacção com os subscritores. Produção regular de materiais. A informação é traduzida em mais de 60 línguas. Entregue-a regularmente ao seu público e encoraje os assinantes a jogar frequentemente. Isto terá um impacto positivo nos seus bens.

A empresa valoriza os seus parceiros, pelo que estão sempre prontos para os conhecer a meio caminho. Isto é expresso no trabalho de um assistente pessoal, a possibilidade de utilizar os serviços de um comerciante profissional.

Os sócios receberão uma comissão digna pelo seu trabalho. A oferta é válida por um período indeterminado. Por isso, inscreva-se agora para começar a promover a sua marca. Não é difícil, a experiência bem sucedida de outros parceiros apenas a confirma.