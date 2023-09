Aula inaugural do projeto Esporte em Foco ocorre neste sábado (30)

Com apoio da Prefeitura, Cambé tem mais um grande projeto de treinos de futebol para crianças e adolescentes. O Esporte em Foco é uma iniciativa do Instituto de Incentivo ao Esporte e Educação – INEED, com patrocínio da Coca-Cola FEMSA Brasil, e vai ofertar a modalidade, com treinos, estrutura e uniformes gratuitos no município. A aula que marca a inauguração oficial do programa acontece neste sábado (30), a partir das 9 horas, com a presença do prefeito Conrado Scheller, representantes do INEED e diretoria da Coca-Cola FEMSA Brasil. O evento será no campo de futebol do Jardim Silvino, localizado na Rua Manuel da Borba Gato, 565.

Segundo o INEED, o objetivo do projeto é promover aulas de futebol, incentivar a prática esportiva, mas também utilizar o esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. A organização planeja atender cerca de 100 crianças e adolescentes no campo do Jardim Silvino. O núcleo do Cambé III também já recebe treinos. Além das aulas, os alunos recebem palestras educacionais e também uniformes e todo o material esportivo para que o treino aconteça com mais qualidade.

São fornecidos gratuitamente camisa, short, boné, meião e chuteira. O projeto é destinado para crianças e jovens entre 6 e 18 anos, no total de oito horários, em quatro dias da semana, nos campos do Jardim Silvino e Cambé III – confira a programação completa abaixo. A inscrição é feita diretamente no local dos treinos com o professor. É só levar RG e CPF do aluno, comprovante de residência, comprovante de matrícula escolar e foto 3×4.

O coordenador de projetos do NEED, Róbson Júnior, explica o projeto vão visa fomentar somente a prática do esporte, mas também a saúde física e mental das pessoas, senso de pertencimento e identidade na comunidade, união de moradores em um interesse compartilhado, aspecto de relevância, promoção dos valores do trabalho em equipe, disciplina e respeito às regras e integração entre grupos sociais. Atributos que podem ser transferidos para outros domínios da vida cotidiana.

“A oferta de oportunidades para a participação em atividades esportivas desencadeia melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos. E Cambé foi escolhida porque é notável que oferece uma infraestrutura que assegura conforto e segurança para a execução deste projeto. Além disso, é evidente o profundo amor que a comunidade cambeense nutre pelo futebol”, disse o coordenador.

Telma Gamba, secretária municipal de Esportes e Lazer, expressou o sentimento de ter um programa desse tamanho e que irá contribuir muito com a prática esportiva na cidade. “Para nós da Prefeitura de Cambé é uma alegria imensa receber e apoiar projetos como o Esporte em Foco. Podermos, juntos, oferecer o melhor para as nossas crianças e jovens. Acredito que por meio do esporte e educação contribuímos com a formação de pessoas e, principalmente, com a transformação de muitas vidas”.

O INEED é uma instituição sem fins lucrativos que tem por objetivo promover atividades esportivas, educacionais, culturais, ambientais, cívicas, sociais, entre outras. Tudo isso visando contribuir para o desenvolvimento dos beneficiários dos projetos através de práticas de cunho social, educacional e esportiva, de forma inclusiva.

Calendário de treinos

Campo de futebol Jardim Silvino

Na Rua Manuel da Borba Gato, 565 – Jardim Silvino

Segunda e quarta-feira: das 9h às 10h; das 10h às 11h; das 14h às 15h; e das 15h às 16h.

Campo de futebol do Cambé III

Na Rua Francisco Delgado Sanches, 675 – Conjunto Habitacional Waldomiro Moreira Gomes

Terça e quinta-feira: das 9h às 10h; das 10h às 11h; das 14h às 15h; e das 15h às 16h.