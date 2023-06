Aulas na rede municipal de ensino voltam na segunda-feira (26)

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou uma reunião na manhã desta sexta-feira (23) com coordenadores e diretores das 44 unidades de educação municipal para orientação e planejamento da retomada das aulas, que acontece na próxima segunda-feira (26). Com isso, o prefeito Conrado Scheller, a secretária de Educação e Cultura Estela Camata, a equipe pedagógica e o departamento administrativo da Secretaria fizeram esse acolhimento aos representantes, com alguns pontos importantes para garantir mais segurança e tranquilidade na volta ao trabalho.

Na reunião, a equipe da Prefeitura estava com profissionais de diversas áreas para dar acolhimento aos orientadores, destacou o que vem sendo feito no município e explicou os protocolos que serão adotados na segunda-feira, tanto no recebimento de professores, responsáveis e alunos. Para essa recepção, excepcionalmente na segunda-feira, as aulas irão começar uma hora mais tarde, às 08h30 nos períodos matutino e integral, e às 14h no vespertino. O período servirá para reunião com os docentes.

O prefeito Conrado Scheller destacou o objetivo da reunião. “Hoje todos os diretores e coordenadores das nossas 44 unidades passaram por essa orientação, porque eles estão na linha de frente, vão ser cobrados pela população, o que mudou, e eles precisam ter esse enfrentamento também da realidade. O principal aqui é que eles entendam que estamos juntos nesse processo, que é normal ter essa sensação de insegurança, mas que estou percebendo essa força deles. O que eu pedi para esses profissionais é que voltem para a escola e sejam esse exemplo para os alunos”, disse.

Esse processo de união visando a melhor retomada também foi ilustrado pela secretária de Educação e Cultura, Estela Camata. “O dia de hoje foi muito importante para o acolhimento da nossa equipe, e nós pensamos muito em como seria nossa retomada. Para isso, a Secretaria de Educação do Município preparou esse encontro para dizer que nós estamos juntos dos diretores, coordenadores e toda a comunidade escolar. Estamos trabalhando muito para melhorar as nossas estruturas, mas principalmente para acolher, dar subsídios para eles, para que no retorno eles façam o mesmo acolhimento com a equipe de professores e funcionários e depois com as famílias e crianças das nossas unidades”, disse.

Os diretores também comentaram sobre a relevância do encontro, como Eraldo Pedro da Silva, responsável pela Escola Municipal Pe. Symphoriano Kopf. “O protocolo do decreto de segurança já estava sendo cumprido, e a gente veio hoje ratificar o que vinha acontecendo no município. Agora, na volta às aulas, vamos acolher os pais e os alunos e torcer para dar tudo certo a partir de agora, como sempre deu. A sociedade toda está comovida, sentimos as dores das famílias pelo ocorrido em nosso município, e a gente se solidariza com todos.”

Volta às aulas

As 44 unidades de educação de Cambé retornam às aulas na segunda-feira (26), seguindo o Protocolo de Segurança Municipal – Decreto Nº 374 e demais procedimentos de conduta que visam o cuidado e proteção das crianças. A norma é seguida desde o início de maio nas unidades municipais, e visa restringir a entrada de pessoas que não compõem a comunidade escolar nas escolas.

Para isso, os pais passam a deixar e buscar os filhos nas escolas, solicitações de documentos serão feitas através da agenda das crianças ou por telefone, e a Prefeitura irá criar a Central de Vagas, com espaço específico para inscrição das crianças aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), também visando diminuir o fluxo de pessoas nas escolas. Até o acesso de prestadores de serviços deve ser feito da forma correta. Reformas estruturais, com aumento de muros, colocação de grades e cercas elétricas, por exemplo, também serão feitas.

Além disso, foi divulgada uma cartilha aos diretores com recomendações para ações não só na próxima segunda-feira, como também na sequência do ano letivo, para professores, pais e responsáveis. O documento visa dar mais segurança e acolhimento, com recomendações para organização do ambiente, monitoramento das crianças em celulares e vida digital, aproximação com a escola e forças de segurança, entre outros itens.

Conrado Scheller comentou sobre a segurança nesse processo de retomada das aulas. “Eu sei que é difícil dar garantias para os pais. Eu não sou gestor da Polícia Militar, eu não consigo dar segurança absoluta para ninguém, esse é um problema sistêmico, no qual a gente conta com a ajuda do governo federal para identificar a semente do mal. O que posso falar para os pais é que nós não estamos subestimando o mal, nós estamos preparados para combater. Essa célula que nos atingiu foi exterminada e agora temos a segurança de que todos os envolvidos foram alcançados”, afirmou.

“Eu sei que a ansiedade e a preocupação é de todos, passa por nós, principalmente, porque somos muito responsáveis com as crianças. Mas peço para que os pais acreditem que estamos trabalhando muito para poder tornar cada vez mais seguro o nosso espaço. Nós temos as nossas limitações para que as coisas aconteçam da noite para o dia, mas já existe um planejamento estrutural para isso. O lugar da criança é na escola, é ali que nós vamos garantir o futuro dessas crianças, então não desistam disso, não deixem de acreditar que estamos ali para cuidar de tudo da melhor forma possível, não só pedagogicamente, mas também da segurança de cada uma delas”, expressou a secretária de Educação, em apelo aos pais.

O tenente da Polícia Militar Bruno Franceschet destacou que na próxima segunda-feira haverá um reforço no policiamento nas escolas, com maior efetivo na entrada e saída dos alunos, viaturas fora de ocorrência fazendo patrulha próximo das unidades, contato mais próximo com diretores e professores, maior interesse nas exigências de segurança pública e atenção total. O prefeito também comentou que conversou com o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Hudson, para contar com o apoio da Guarda Escolar, além de um reforço da PM dada a situação ocorrida no município, e que ao longo do próximo mês ouvirá os profissionais da educação e ver o que pode ser melhorado.