Aumento de casos de Dengue sobrecarrega sistema de saúde em Cambé

O aumento no número de casos de Dengue tem sido uma preocupação constante em diversas regiões do país, e em Cambé, a situação não é diferente. O auto índice de casos notificados de Dengue tem sobrecarregado o sistema de Saúde da cidade, mesmo com os reforços em colocar três unidades de saúde para atender casos de suspeita da doença.

De acordo com informações de pacientes, ontem a espera no UPA e no 24h passavam de 7 horas, o que evidencia a dificuldade enfrentada pela população para ter acesso ao atendimento médico. Em contato com a Secretária de Saúde Adriane Bertan, foi informado que no UPA de Cambé, 4 clínicos estavam atendendo a população, mas devido ao alto número de pessoas, o atendimento estava demorado, e pessoas com grau de saúde mais graves tinham prioridade no atendimento.

A Dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e é uma preocupação de saúde pública em todo o mundo. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dor muscular e nas articulações, além de náusea e vômito. Em casos mais graves, pode levar à morte.

Para prevenir a doença, é fundamental eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que se proliferam em água parada, como pneus velhos, vasos de plantas, caixas d’água destampadas e outros objetos que acumulam água. Além disso, é importante utilizar repelentes e roupas que cubram a maior parte do corpo, especialmente durante o período de maior atividade do mosquito, que é durante o dia.

Diante do cenário atual em Cambé, é importante que a população esteja atenta aos sintomas da doença e busque atendimento médico o mais rápido possível, especialmente em casos de suspeita de Dengue. Além disso, é fundamental que a prefeitura intensifique as medidas de prevenção e controle da doença, como campanhas de conscientização, eliminação de criadouros do mosquito e reforço no atendimento médico. Somente assim será possível evitar que a Dengue continue sobrecarregando o sistema de saúde da cidade e prejudicando a saúde da população.