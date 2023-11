Ballet Claudia Lima apresenta Mostra de Dança em Shopping na Zona Norte de Londrina

Cem bailarinos do Ballet Claudia Lima vão se apresentar no Londrina Norte Shopping neste fim de semana. O elenco sobe ao palco no sábado (18) e no domingo (19), sempre das 18h às 19h, na praça de alimentação do empreendimento, com entrada gratuita, a Mostra faz parte da programação do Natal do Londrina Norte Shopping, que tem ainda Papai Noel e montanha-russa.

Em cena – na apresentação de Ballet “Essência Perfeita”-, um perfumista que foi desafiado a produzir uma essência perfeita precisa revisitar seu passado, as histórias que viveu e as experiências pelas quais passou. No total, pelo menos cem bailarinos do Ballet Claudia Lima realizam coreografias.

A escola é filiada à Royal Academy Of Dance (RAD), uma das mais influentes organizações de educação em dança do mundo que proporciona aos alunos uma certificação internacional e qualidade no ensino do Ballet Clássico.

Natal no Shopping

A programação de Natal tem visitas e fotos ao Papai Noel, sempre de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

A decoração natalina tem temática dos personagens do Londrina Norte Shopping, Juba e Eloá. As bolas de Natal da árvore têm as carinhas dos personagens, além de tê-los de fibra em tamanho natural. Juba e Eloá também terão encontros com o público, sempre de quarta-feira, das 19h às 20h30, e aos sábados, das 16h às 17h30.

No local ainda, uma montanha-russa com um percurso de 120 metros e queda livre de 5,2 metros, no meio da decoração natalina. A atração é voltada a crianças e adultos, os ingressos custam R$ 10 por pessoa e são gratuitos para Pessoas com Deficiência (PcD). A montanha-russa funciona de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

SERVIÇO:

ESPETÁCULO DE BALLET: APRESENTAÇÃO DE BALLET “Essência Perfeita”

QUANDO: 18 (SÁBADO) E 19 (DOMINGO)

HORÁRIO: 18H ÀS 19H

LOCAL: LONDRINA NORTE SHOPPING