Bandido é preso após roubo de celular em Cambé

A polícia militar de Cambé prendeu um indivíduo suspeito de roubar um celular de uma jovem que retornava da escola. O crime ocorreu nesta sexta-feira, 31 de março, no Parque Zezão, próximo à ponte da Rua Pedro Bertan.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi abordada por um indivíduo moreno que desferiu um soco em sua cabeça e tomou seu celular, fugindo em direção a uma mata.

Após o ocorrido, a polícia iniciou uma busca pelo suspeito e informou as características do indivíduo aos policiais em patrulhamento. Durante uma corrida no Parque Zezão, os policiais avistaram o suspeito, identificado posteriormente como Maicon D. M. Fernandes, que fugiu ao ser abordado.

Fernandes atravessou a Avenida Brasília na frente da viatura, sendo perseguido pelo policial que o acompanhou até uma residência abandonada, onde o suspeito pulou o muro e fugiu para o quintal dos fundos. A polícia fez um cerco ao local por mais de 30 minutos, mas não conseguiu localizar o indivíduo.

Posteriormente, durante buscas em um quintal próximo, os policiais encontraram Fernandes homiziado na varanda dos fundos da residência. Ele foi preso e informado de seus direitos, sendo feito uso de algemas para evitar fuga.

A Polícia Militar de Cambé exaltou o excelente trabalho realizado pelos policiais envolvidos na operação, que resultou na prisão do suspeito e na recuperação do celular roubado. A corporação ressaltou que continuará trabalhando para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores de Cambé.