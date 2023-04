Cambeense vence em partidas amistosas de basquete contra Apucarana

As equipes de basquete masculino de Cambé enfrentaram, nesta semana, times de Apucarana em duas partidas amistosas. O resultado foi bastante favorável para Cambé, que venceu as duas partidas com boa vantagem no placar. No sub 14, Cambé venceu Apucarana por 84 a 32. Já no sub 17, Cambé venceu por 60 a 44.

O próximo desafio de Cambé será no vôlei feminino, que participará da 1ª etapa da Liga de Vôlei do PR, em Irati. As categorias sub 14 e sub 16 representarão Cambé na competição.

O handebol masculino também terá um desafio importante nos dias 1 e 2 de abril, quando participará da 2ª etapa do Campeonato Paranaense Sub 18, em Toledo. Nessa fase, Cambé enfrentará as equipes de Terra Boa e Londrina. O técnico de Cambé, Rodolfo Cyborg, falou sobre a expectativa para os jogos: “Estamos trabalhando muito para essa competição. Sabemos que nossos adversários são muito fortes, mas estamos confiantes e esperamos fazer um bom papel”.

Na primeira etapa do Campeonato Paranaense, em Goioerê, Cambé obteve duas vitórias contra Campo Mourão e Foz. A expectativa é de que a equipe mantenha o bom desempenho e conquiste mais vitórias em Toledo.