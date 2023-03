Polícia Militar recupera caminhão roubado em Cambé/PR

Na noite desta quarta-feira, 30 de março, a Polícia Militar do Paraná, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), recuperou um caminhão que havia sido roubado na região de Maringá. O veículo, um VW24280 com alerta de furto/roubo, foi encontrado na Rua José Gasparini, no bairro Ana Rosa, em Cambé/PR.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, a COPOM repassou via rádio que o rastreamento do caminhão estava indicando a sua localização no endereço citado. Diante disso, uma equipe da ROTAM do 5º BPM foi acionada para deslocar-se ao local com apoio do BPMOA.

Chegando ao local, os policiais militares encontraram o veículo indicado pelo rastreamento. Ao verificar a identificação do veículo, foi constatado que se tratava do caminhão roubado, mas com as placas trocadas. O alerta foi confirmado pelo número do chassi do veículo.

Durante a averiguação, nenhum suspeito foi encontrado no local e no interior do caminhão não foi encontrado nada de ilícito. Contudo, a chave do veículo foi localizada, possibilitando aos policiais militares a realização do transporte do caminhão até a central de flagrantes para a entrega.

O Tenente-Coronel QOPM Nelson Villa Junior, comandante do 5º BPM, destacou a importância da ação da Polícia Militar na recuperação do veículo roubado. A ação rápida e eficiente dos policiais envolvidos na operação permitiu a recuperação do caminhão, que agora poderá ser devolvido ao seu legítimo proprietário.

A PM reforça a importância da colaboração da população por meio do Disque Denúncia 181 para auxiliar na prevenção e repressão de crimes na região. “Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.”