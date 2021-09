Brasileirão Série A: Conselho Técnico decide pelo retorno do público aos estádios

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Após muita polêmica e divergências, os jogos da Série A do Brasileiro voltarão a contar com público. O martelo foi batido pela CBF e pela maioria dos clubes participantes em votação na tarde desta terça.

Com isso, os jogos da próxima rodada, marcada para o fim de semana, já terão torcida na arquibancada. Isso, claro, onde as autoridades municipais permitem e com a capacidade autorizada.

A votação foi quase unânime. Dos 20 participantes da Série A, 18 votaram a favor. Entre eles, o Bahia, único onde o governo estadual ainda mantém o veto à presença de público em eventos esportivos. A proibição é válida pelo menos até o dia 11 de outubro, quando os números da Covid-19 no estado serão reavaliados. O Athletico votou contra. Já o Flamengo não participou da reunião.

A medida tem efeito imediato. Ou seja: passa a valer a partir da próxima rodada, marcada para o fim de semana. Mas, para isso, algumas adaptações foram feitas. Serão adiados os jogos Bahia x Ceará, que estava marcado para o sábado, e Santos x Fluminense, que seria no domingo. Isso porque, além da proibição pelo Governo da Bahia, a liberação no Estado de São Paulo só passa a valer a partir de segunda-feira.

Palmeiras e Bragantino, que também tinham a opção de adiar suas partidas por causa deste veto, decidiram jogar mesmo assim. Com isso, tanto Bragantino x Corinthians, no sábado, quanto Palmeiras x Juventude, domingo, serão realizados ainda com portões fechados.

Com esta aprovação, chega ao fim o cabo de guerra entre Flamengo, os demais participantes e a CBF. O clube carioca obteve uma liminar expedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, que o permitia receber público em seus jogos tanto da Copa do Brasil quanto do Brasileiro. Mas 17 clubes e a própria entidade conseguiram recurso com o relator do caso, Felipe Bevilaqcua, válido até a reunião desta terça.

Mais cedo, o Flamengo anunciou que não participaria do encontro “por uma questão de princípio e de lógica processual e jurídica”. Mais: lembrou que, independentemente do que fosse decidido pelos clubes, sua liminar voltava a ter valor. Mas a votação evitou um novo capítulo de brigas jurídicas.

Sem novas brigas, o rubro-negro já poderá vender ingressos para o jogo contra o Athletico, neste domingo, no Maracanã. A partida está marcada para as 16h.

Jornal Extra