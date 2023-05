Cambé conquista 10 medalhas no Campeonato Paranaense de judô

No último sábado (6), a equipe de judô de Cambé, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, participou do Campeonato Paranaense de Judô, que foi sediado em Londrina. Ao todo, 637 atletas de todo o Paraná disputaram medalhas nas categorias veteranos, sub-18, sub-11 e sub-9. Nosso município faturou 10 medalhas e foi vice-campeão paranaense geral sub-18.

Cambé estava sendo representado por 33 atletas, do programa municipal Escola de Lutas, distribuídos em quase todas as categorias, e conquistou resultados expressivos. Foram 10 medalhas, sendo cinco de bronze, três de prata e dois ouros, um para Helloá Maria da Silva Felipe, na categoria sub-9 feminino abaixo de 53 kg, e outro para Kamilly Vitoria de Freitas, na categoria de 15 a 17 anos feminino abaixo de 63 kg. Além disso, a equipe sub-18 masculino e feminino abaixo da faixa laranja foi vice-campeã paranaense geral da categoria.

Outros dois atletas do sub-18, Wesley Brene Batista, da categoria menos que 81 kg, e Beatriz Conceição, da categoria mais que 70 kg, se destacaram e foram convocados para a seleção paranaense para um treinamento de quatro dias em São Paulo, com todas as despesas pagas pela Federação Paranaense de Judô, com as seleções paulista, gaúcha e catarinense para um aprimoramento da qualidade técnica.

O treinador Marcelo Missaka fez um balanço geral do desempenho de Cambé no campeonato estadual. ”Para nós foi uma surpresa muito boa, uma participação boa. Conquistamos muitas medalhas, fomos vice-campeões paranaense sub-18 e tudo isso coloca a gente em um nível interessante no Paraná, além do mais importante que é levar as crianças de Cambé para participarem de um evento grandioso como esse. Também tivemos a grata surpresa que foi a convocação dos nossos dois atletas para o treinamento em São Paulo. No geral, ficamos muito orgulhosos dos feitos conquistados”, disse.