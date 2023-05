MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Montadoras divergem sobre o retorno de veículos mais baratos

Plano de volta do carro popular avança; fábricas manifestam ceticismo

Trato Mercosul-União Europeia beneficiaria 2,8 mil itens do País

Amazônia em pé vale sete vezes mais, diz estudo do Banco Mundial

Ata do Copom vê dificuldade de a inflação voltar à meta

Galípolo afirma que quer ser ‘facilitador’ na relação do BC com a Fazenda

Governo zera tributo de importação de 628 máquinas

Planalto prevê pagamento ‘para compra’ de emendas até junho

Lula quer enviar ao Congresso R$ 10 bi remanescentes do orçamento secreto

Militância LGBT+ e saída do PSOL após aliança com PT

Tarcísio une oposição e base contra mudança na contribuição de PMs

Câmara fatia projeto e retira remuneração de conteúdo

Telegram repete Google e difunde mensagem crítica a anti-democracia da PL das Fake News

A preservação da imunidade parlamentar

FOLHA DE S.PAULO

Fávaro questiona UE sobre lei contra produto de desmate

Subsídio virou palavra pejorativa; para o agro, ninguém reclamava

Trabuco e Febraban avaliam indicação como positiva

Estou à disposição de Lula para jogar onde for, afirma Galípolo

Relatório prevê R$ 50 para lactante no Bolsa Família

Ministros vão ao Senado tentar reverter derrota do governo sobre o saneamento

Crédito do saque-aniversário do FGTS pode acabar via MP

Inflação do Nordeste supera média de outras regiões do Brasil, diz FGV

Rio de Janeiro vai sediar encontro da cúpula do G20 em 2024

Regra fiscal reduziu risco de cenário extremo de alta da dívida e pode baixar inflação, diz BC

Crédito de banco público sobe mais que privado pela 1ª vez desde 2016

Sinais positivos abrem espaço para alta do mercado, diz Verde

Relator do arcabouço estuda travar gasto com servidor se meta estourar

Mortes maternas se mantêm estáveis no mundo desde 2015

152 milhões de bebês nasceram prematuros em dez anos, diz OMS

O GLOBO

Lula inaugura linha de produção da Embraer para os caças Gripen

‘Vamos fazer a reforma tributária possível’, diz Lira

Governo quer aval do TCU para flexibilizar outorga do Galeão

Indicado ao BC: seria ‘estranho’ não ser afinado ao governo

Banco Central vê alta de juros ‘menos provável’

Tebet indica que governo aceitará mudanças no projeto

Trava gradual dos gastos: Congresso quer correção automática de despesas se meta for descumprida

Nova denúncia contra Codevasf expõe incúria no uso de recursos públicos

CPI ‘golpetismo’ será instalada semana que vem