Câmara de Cambé homenageia Edson Bezerra do Nascimento, conhecido como Garrincha, por 25 anos de serviços prestados ao esporte local

Na noite de segunda-feira (08/05), durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cambé, além da discussão de assuntos de interesse geral, o vereador Odair Paviani prestou uma homenagem em forma de Moção Honrosa a Edson Bezerra do Nascimento, conhecido por Garrincha. A honraria foi concedida em reconhecimento aos 25 anos de serviços prestados por Garrincha na área esportiva em Cambé. O vereador destacou durante a homenagem os feitos de Garrincha como responsável por escolinhas de futsal, formando atletas e contribuindo para o desenvolvimento do esporte na cidade. A sessão contou com a presença de amigos, familiares e pessoas ligadas ao esporte, incluindo a secretária de Esporte, Telma Gamba.

Durante sua carreira de 25 anos em Cambé, Garrincha conquistou mais de 160 títulos em competições municipais e regionais, além de uma Copa do Brasil sub-9 em 2007. Seu trabalho atual inclui treinamento de equipes de competição sub-17 masculino e feminino, adulto feminino, e crianças de 11 a 15 anos nos ginásios de esportes João de Deus Almeida e no Cambé III. O adulto feminino disputa a Série Prata do Campeonato Paranaense Feminino de Futsal. Já os sub-17 masculino e feminino jogam o Campeonato Metropolitano e irão participar dos Jogos da Juventude do Paraná em junho. Garrincha afirmou que sua maior motivação é ver seus atletas jogando, sorrindo em quadra, e que pretende continuar buscando novos desafios e crescer com seus projetos.