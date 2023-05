Cambé Nota Premiada: quinto sorteio contempla mais 12 cambeenses com prêmios de até R$ 10 mil

Mais 12 cambeenses receberam uma ligação da Prefeitura informando que foram sorteados através do programa Cambé Nota Premiada, e na manhã desta quarta-feira (3), foi feita a entrega do prêmio máximo de R$ 10 mil. Ao todo, no quinto sorteio, os prêmios somaram R$ 23 mil.

Esse foi o quinto sorteio do Cambé Nota Premiada, que levou em conta notas cadastradas de novembro de 2022 a janeiro de 2023, e a contemplada com o prêmio principal foi Talita Maria Bengozi Gozi. Além dela, Anderson Herrera Ramos, que já faturou R$ 10 mil no programa, e Evandro Manoel Rodrigues receberam R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente. Outros 10 prêmios de R$ 500 foram entregues, com um felizardo sendo sorteado duas vezes. Ao todo, a Prefeitura já premiou R$ 115 mil para 65 contemplados em cinco sorteios.

A ganhadora do prêmio de R$ 10 mil, Talita Gozi, afirmou que ficou emocionada e não acreditou quando o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, ligou para ela informando sobre o prêmio. “É uma coisa que ninguém espera. Um dia eu estava em casa, fazendo meu bebê dormir, entrei no site e fiz o cadastro no programa. E agora estou aqui recebendo o prêmio. Agora é colocar as contas em dia e fazer uma viagem com a família”, disse.

Cambé Nota Premiada

E para participar é fácil assim como a Talita falou. Basta fazer um cadastro informando seus dados pessoais na aba do Nota Premiada em www.cambe.pr.gov.br/fazenda. Depois, sempre que utilizar algum serviço na cidade, solicite a inclusão do seu CPF na nota fiscal eletrônica. Todas as notas com seu CPF vão automaticamente para o sistema, gerando cupom para os sorteios a cada R$ 50.

Vale lembrar que o programa só é válido na área de prestação de serviços como médicos, advogados, academias, cabeleireiros, mecânicos, entre outros. O programa é destinado para pessoas físicas em Cambé, e o sorteio é realizado pela Loteria Federal a cada três meses. O próximo sorteio ocorre em junho, para notas registradas entre fevereiro e abril deste ano. Já as notas a partir de maio serão incluídas no sorteio de setembro.

O secretário da Fazenda, Gabriel Candido, explicou que o Nota Premiada gera benefícios diretos ao cambeense e faz um convite para que sejam feitos cada vez mais cadastros no programa. ”O Nota Premiada visa incentivar a cidadania fiscal, e fazer com que o cidadão venha solicitar a emissão de nota fiscal de serviço de prestadores, aumentando a contribuição através do imposto sob serviço, e gerando automaticamente mais serviços para a comunidade como na área da saúde, educação, infraestrutura, esporte, entre outros. Por isso, é muito importante que mais pessoas venham aderir a esse programa, façam o cadastro, e estejam aptas a ganhar os prêmios”.