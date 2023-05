Polícia Rodoviária Estadual prende homem com mandado de prisão durante operação na PR-445

Cambé – Na manhã desta quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, a equipe volante da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) efetuou a prisão de um indivíduo que possuía mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu por volta das 10:00hrs, na altura do km 103 da PR-445, no município de Cambé.

Durante uma operação de trânsito rodoviário, com o objetivo de coibir a prática de crimes nas rodovias, os policiais avistaram um veículo Ford/Ka, de cor prata, com placas da cidade de Maringá-PR. O carro chamou a atenção por possuir os vidros com películas escuras, o que impossibilitava a visão do seu interior, incluindo condutor e passageiros. Diante da suspeita, a equipe decidiu abordar o veículo às margens da rodovia.

Após consulta aos documentos pessoais dos ocupantes do veículo, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, verificou-se que R. B. S, um homem de 24 anos, possuía um mandado de prisão em seu desfavor. O mandado havia sido expedido pela Dra. M. P. A. M., magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na cidade de Maringá-PR. Diante dessa constatação, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo e o encaminharam à delegacia de plantão de Cambé para as devidas providências.

O homem preso, foi enquadrado nos artigos 33, 180 e 331 do Código Penal. Os detalhes específicos sobre as acusações não foram divulgados.

Essa ação da equipe volante do BPRv demonstra a importância do trabalho policial na fiscalização das rodovias, visando garantir a segurança e o cumprimento da lei. A apreensão de um indivíduo com mandado de prisão contribui para a manutenção da ordem e a prevenção de delitos.

As autoridades responsáveis irão prosseguir com as investigações a fim de esclarecer todos os detalhes relacionados a essa ocorrência.