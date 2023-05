Procon de Cambé dá dicas para evitar problemas na hora de comprar o presente do Dia das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães, o movimento do comércio aumenta graças a procura por presentes e, com isso, o Procon de Cambé orienta sobre cuidados que devem ser tomados para evitar problemas na hora da compra tanto física como online, trocas e outras medidas.

O coordenador do Procon, Willian Train, alerta para possíveis armadilhas. “Antes de realizar as compras, é ideal que os consumidores façam uma pesquisa de preços e analisem o orçamento para evitar endividamentos. Também é importante tomar cuidado com as compras feitas na internet. Busque sites confiáveis e evite ofertas muito vantajosas, pode ser golpe”, salientou.

O órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor ainda passou outras dicas para ter um Dia das Mães sem estresse, como acompanhar a variação de preços ao longo do tempo, já que algumas lojas elevam os valores para comercialização em datas comemorativas.

Esteja atento também em relação à política de trocas do estabelecimento, já que só há obrigação de troca em caso de defeito. As lojas geralmente fazem trocas mesmo sem problemas no item adquirido, mas esse é um acordo que deve ser estabelecido na hora da compra.

Além disso, exija sempre a Nota Fiscal, tanto para compras físicas como onlines, já que essa é a garantia em casos de trocas, devolução ou envios para assistência técnica em caso de defeitos.

E por falar em compras online, esteja atento ao site e se informações como localidade da loja e CNPJ são fáceis de serem encontrados. Em caso de dúvidas, busque opiniões de outros consumidores e evite locais com avaliações negativas. Mais um direito seu é o arrependimento de compras pela internet, telefone e catálogos em até sete dias, com devolução de valores pagos sem a necessidade de justificativa.

Outro serviço comum, principalmente online, é a compra casada, ou os serviços oferecidos na hora fazer o pedido como garantia estendida e seguro. O consumidor não é obrigado a comprar algo que não queira, respaldado pelo Código de Defesa ao Consumidor.

Atenção aos produtos

O Procon também alerta para produtos comuns comercializados no Dia das Mães. Em caso de cestas de café da manhã é ideal se informar sobre os itens da cesta e definir tudo previamente, registrando o que for combinado, prazos, mensagens e valores para não ter problemas.

Para alimentos, as orientações são semelhantes, exigindo atenção para as informações nas embalagens como instruções de uso, características, registro, prazo de validade, quantidade, armazenamento correto e fabricante.

Em caso de flores, o comerciante deve sempre colocar preços de vasos ou arranjos em locais visíveis e de forma clara. Além disso, arranjos especiais devem ser negociados previamente.

Quando o produto adquirido for eletrônico, teste, avalie se os recursos de fato suprirão a necessidade da sua mãe, veja o manual e se certifique que esteja em língua portuguesa, peça que a garantia seja preenchida, adquira em lojas autorizadas e observe se está lacrado e na embalagem original.