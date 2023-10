Cambé conquista 28 medalhas e a 10ª colocação geral no Paraná Combate

Neste fim de semana, Cascavel sediou a 3ª edição do Paraná Combate. O evento é idealizado e organizado pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual do Esporte em parceria com as federações das 10 modalidades presentes, e esse ano reuniu cerca de 2,2 mil atletas de 87 municípios, incluindo Cambé. Os atletas cambeenses disputaram categorias de kickboxing, taekwondo e wrestling, terminando na 10ª colocação geral e faturando 28 medalhas ao todo. A delegação de Cambé contou com apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Wrestling

O treinador do wrestling, Marcelo Missaka, salientou que o bom desempenho, culminando nas 14 medalhas, não surpreendeu a equipe, que vinha treinando forte para alcançar o feito. “Acho que fizemos uma participação muito importante, com boa performance, títulos no juventude, muitas medalhas, e isso fortalece o nosso trabalho. Já esperávamos esse bom desempenho, e tudo isso foi confirmado lá. O wrestling é uma modalidade bem trabalhada aqui no município, tivemos resultados muito expressivos ano passado e repetimos esse ano. Ficamos muito felizes com a nossa participação.”

Na categoria wrestling, Cambé foi campeão geral no juventude tanto no masculino como no feminino. Pelo adulto, 5ª posição no feminino e 4º lugar no masculino. Ficaram com a medalha de ouro os atletas Ana Laura Dias Costa (49 kg – juventude), Kamilly Vitória de Freitas (61 kg – juventude), Junio Osvaldo dos Santos (65 kg – juventude), Larissa Silvério Lopes (65 kg – juventude), Ana Clara Pereira Rodrigues (69 kg – juventude), Pablo Henrique de Lima Pinto Lourenço (71 kg – juventude), Wesley Brene Batista (80 kg – juventude) e Fábio Jorge Hauly (97 a 130 kg senior). Conquistaram medalhas de prata os atletas Abner Calebe de Souza (55kg – juventude), Matheus Wilian de Oliveira (60 kg – juventude) e Fábio Jorge Hauly (97 a 125 kg – senior). Já Alexandra Domingues Fabiano (57 a 62 kg – senior), Igor Ramon de Oliveira (57 a 65 kg – senior) e Guilherme Gustavo de Souza Gonçalves (86 a 97 kg – senior) voltaram para Cambé com medalhas de bronze.

Kickboxing

No kickboxing, Cambé ficou em 1º na categoria juventude feminino e em 9º no masculino. Já no adulto, Cambé terminou em 6º no masculino. Conquistaram medalhas de ouro os atletas Gabriela Montini da Cunha (65 kg – kick light 16 a 17 anos); Júlia Vitória Bertim Morais (65 kg acima – kick light 16 a 17 anos) e João Henrique Malta Ferraz (69 kg – kick light 16 a 17 anos). Ainda, Mariane Gomes Tenório Borges (56 kg – low kicks) ganhou uma prata.

Trabalho excelente e resultados expressivos como consequência, foi assim que Defu Monteiro, técnico da equipe de kickboxing, resumiu a participação cambeense na categoria. “Foi fantástico. Fizemos um grande trabalho com muitas marcas para se destacar. Nós vencemos o juventude feminino pelo segundo ano consecutivo. Tivemos pela primeira vez na história de Cambé um adulto na final da categoria. Representamos Cambé com visibilidade nacional muito grande, fazendo uma das lutas principais do evento, e que foi televisionada. Nossa única prata, da Mariane que lutou duas categorias acima da dela, foi contra a vice-campeã mundial da categoria, então não estamos falando de qualquer uma. Então, o resultado foi fantástico não só com as vitórias, mas também pelo desempenho. Cada vez mais levamos mais gente, e principalmente estamos sempre brigando lá em cima, disputando de fato, com cada vez mais atletas qualificados juntos. Fizemos um excelente trabalho”, ressaltou.

Taekwondo

Pelo taekwondo, Cambé foi 7º no feminino e 11º no masculino no juventude. Noadulto, o município ficou em 3º no feminino e em 4º no masculino. Faturaram o ouro os atletas Nicole Alves Cardoso (faixa verde a vermelha – até 49 kg), Bruna Raissa da Cunha (faixa vermelha ponta preta até preta – até 49 kg) e Renata Fernanda da Silva (Poomsae – faixa verde e azul claro). Ficaram com a prata os atletas Nicole Alves Cardoso (Poomsae – faixa vermelha e ponta preta) e Paulo Gustavo Gomes Damazio (faixa vermelha ponta preta até preta – até 68 kg). E também teve medalha de bronze para Gabriel Araújo de Camargo (Poomsae – faixa verde e azul claro), Bruna Raissa da Cunha (faixa preta), Camila Santos Costa (Poomsae – faixa azul escuro e roxa), Leandro Felisberto Rodrigues (faixa vermelha ponta preta até preta – acima de 80 kg) e Henrique D´Avila Soares (Poomsae – faixa preta).

Daniel Mizokami, responsável pelo taekwondo, expressou que o resultado da equipe acabou sendo ótimo, com todos os atletas ficando pelo menos entre os cinco primeiros colocados de suas categorias. Ao todo, foram 26 equipes de todo o Paraná se enfrentando, e o treinador ressaltou que Cambé se destacou na competição.