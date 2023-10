Confira prazos para cadastro de comerciantes e limpeza de túmulos no Cemitério Municipal no Dia de Finados

A Prefeitura deu início à divulgação dos prazos relativos aos serviços a serem realizados no Cemitério Municipal Pe. Symphoriano Kopf no Dia de Finados, em um esforço conjunto entre a Secretaria de Fazenda e o Departamento de Serviços Funerários. Para aqueles que desejam comercializar produtos como flores e velas no entorno do cemitério, os cadastros já estão abertos, permitindo a obtenção de autorização e a escolha dos locais de venda. Para o público em geral, foram estabelecidas datas específicas para obras e limpeza, com os serviços programados para serem concluídos até o final deste mês.

Segundo Éder Aparecido Fogaça, diretor do Departamento de Serviços Funerários, as construções e reformas no cemitério serão permitidas apenas até o término da próxima semana, especificamente na sexta-feira, dia 27. No entanto, limpezas mais simples, realizadas com baldes e panos, poderão ser efetuadas até o dia 30, no máximo até o dia 31, de acordo com as orientações do diretor. Ele enfatizou a importância de não adiar essas tarefas até o último momento, dado o grande número de pessoas realizando serviços no local, o que pode resultar em uma diminuição significativa no fornecimento de água.

Comerciantes interessados em vender produtos nas proximidades do cemitério podem proceder ao seu cadastro junto à Prefeitura. Os comerciantes devem se dirigir à Secretaria de Fazenda com documentos de identidade e CPF para obter a autorização necessária. Posteriormente, devem efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 59,47 por estande, com a possibilidade de adquirir até dois espaços de venda. Eles poderão escolher seus locais de atuação nos dias 1 e 2 de novembro.

As áreas designadas para o comércio incluirão a Rua Nossa Senhora do Rocio, entre a Rua Pará e a Avenida Brasil, bem como a Rua Holanda, entre as Ruas Estados Unidos e Nossa Senhora do Rocio.

Silvio Bonilha, auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, informou que aqueles que já obtiveram a licença em 2022 poderão renová-la automaticamente até o dia 26 de outubro, após o qual essa opção não estará mais disponível. Ele acrescentou que haverá fiscais presentes para auxiliar os comerciantes e emitir as autorizações para aqueles que não conseguirem fazer o cadastro antecipadamente.

Para obter mais informações e efetuar o cadastro, a Secretaria de Fazenda está localizada na Rua Pará, nº 264, e atende das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h. Para contato, o telefone disponível é o (43) 3174-2900.