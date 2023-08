Cambé é a 4ª cidade com mais de 100 mil habitantes mais segura do Paraná

Essa semana foi divulgado o anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil, e Cambé foi ranqueado como o 4º município com mais de 100 mil habitantes mais seguro do Paraná, ficando atrás apenas de Foz do Iguaçu, Maringá e Arapongas, respectivamente. O estudo é baseado na quantidade de assassinatos a cada 100 mil habitantes em 2022, e na região, Cambé, com 18,7, esteve à frente de Londrina (9º com 22,8) e Apucarana (10º com 23,1). Além disso, a cidade teve média menor que a estadual (24,5) e a nacional (26,4).

Já o Paraná ficou em 10ª no ranking de estados, com uma média de 24,5. Santa Catarina se destacou como o estado mais seguro do país, com uma média de 8,6, São Paulo ficou em segundo com 11,3, e o outro estado do Sul, Rio Grande do Sul, ficou em 5º, com uma média de 17,7. A região Sul ficou em 2º no país, com uma média de 18, atrás do Sudeste com 17.

O anuário é fundamentado com dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério da Saúde. Já a metodologia é uma classificação estatística dos dados de mortalidade, analisando 1,5 milhão de óbitos ocorridos no último ano, consolidados no Painel de Monitoramento da Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) através do padrão da OMS CID-10.

O secretário municipal de Governo, Frederico Ferreira, afirmou que essa é uma notícia que foi recebida com entusiasmo e satisfação, mas que não surpreende por conta de todas as ações que vêm sendo implementadas na gestão. “O prefeito Conrado Scheller trabalha em uma parceria forte e constante com as forças de segurança do estado. Junto com o deputado estadual Tiago Amaral foi possível ter a independência da Companhia da Polícia Militar, melhorias na estrutura física da sede da Polícia Civil e em breve acontecerá a ampliação da sede da 11ª CIPM. Além disso, o município está investindo pesado em câmeras de vigilância com modernas tecnologias que ajudarão as forças de segurança no combate e prevenção de crimes em nossa cidade. A melhoria da Segurança Pública é uma das prioridades da administração”, disse.