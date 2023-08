Polícia Militar detém indivíduo armado após disparos em Cambé

Na tarde do dia 12 de agosto de 2023, a Polícia Militar do Paraná, por meio da 11ª Companhia Independente de Cambé, agiu rapidamente em resposta a relatos de disparos de arma de fogo na Rua Pascoal Moreira Cabral. As equipes da ROTAM estavam em patrulhamento quando foram alertadas por um transeunte sobre um indivíduo que havia efetuado disparos na rua e que teria fugido em um veículo Corolla preto.

Imediatamente, as equipes policiais iniciaram uma busca pelo suspeito e pelo veículo nas proximidades. Pouco tempo depois, o veículo com as características descritas foi avistado e submetido a uma abordagem. O condutor foi identificado como Felipe Eduardo de Oliveira. Durante a busca pessoal, nada foi encontrado, mas ao ser questionado sobre os disparos e a posse de arma de fogo, Felipe confirmou possuir uma arma para sua própria segurança.

Em uma ação diligente, os policiais acompanharam Felipe até sua residência, localizada na própria Rua Pascoal Moreira Cabral. Durante a busca na residência, um revólver calibre .38, com numeração suprimida, foi encontrado escondido embaixo do guarda-roupas no quarto de Felipe. O revólver continha 4 munições intactas e uma deflagrada, corroborando com os relatos iniciais dos disparos.

Diante da situação e das evidências encontradas, Felipe Eduardo de Oliveira foi imediatamente detido e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para as devidas providências legais. A rápida ação da Polícia Militar demonstra mais uma vez o comprometimento em garantir a segurança da comunidade e coibir atos criminosos.

O episódio reforça a importância da parceria entre a população e as forças de segurança no combate à criminalidade, destacando o papel fundamental da Polícia Militar do Paraná em zelar pelo bem-estar da sociedade.

“Polícia Militar do Paraná – juntos fazemos a diferença”

Data: 12 de agosto de 2023

Local: Rua Pascoal Moreira Cabral, Cambé – PR

Equipes: ROTAM 11ª CIPM