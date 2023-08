Irmãos São Alvejados por Disparos de Arma de Fogo em Cambé, Resultando em Óbito no Local

No inicio da noite do último sábado, por volta das 20h, a Rua Sorocaba, no bairro Jardim São Paulo, tornou-se palco de um ataque que resultou em graves consequências para dois irmãos.

Carlos Alexandre Talarico Alves, com 40 anos de idade, perdeu a vida no local do incidente, vítima de disparos de arma de fogo.

Vanderlei Alves, de 28 anos, foi socorrido às pressas pela equipe do Siate e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Cambé. O atendimento rápido e eficaz das equipes de emergência pode ter sido crucial para a sobrevivência de Vanderlei.

Investigações em Andamento: Polícia na Busca por Respostas

A Polícia Militar, prontamente acionada, compareceu ao local para assegurar a área e dar início às investigações. Peritos da Polícia Civil também estiveram presentes, dando início ao processo minucioso de coleta de evidências que será fundamental para desvendar as circunstâncias desse ataque chocante.

A motivação por trás desse ato de violência ainda é desconhecida.

O corpo de Carlos Alexandre Talarico Alves foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para os procedimentos necessários.