MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 13 DE AGOSTO DE 2023

Retomada de captações por empresas turbina receita de bancos de investimento

O aquecimento do mercado de capitais no Brasil ajudou a elevar os ganhos dos bancos de investimento no segundo trimestre. Ofertas grandes de ações de empresas já listadas (follow-ons). (Estado) O comportamento do mercado financeiro volta ao seu estado original no governo Lula em ascensão, assim também a ‘contradição’ dos argumentos políticos e ideológicos do partido do PT, com o aumento da vulnerabilidade social, na falta de saneamento, onde aumenta as doenças típicas em algumas regiões que não tem este serviço, apesar do projeto de Lei ter sido sancionado pelo ex-presidente para ‘todo o Brasil’, tentam burlar o projeto para administração pública sem licitações, o que fica evidente o caráter de desvio, e a permanente condição social da miséria nestas áreas regionais em que a esquerda sempre dominou. Além disso, bolsas sociais, que podemos chamar de ração social, que na maioria das vezes é utilizada em desvios. Também, o aumenta na fila da casa grande e senzala, os chamados ‘mama-tetas’ pela oposição, inchando a máquina pública, quer em concursos ou ministérios, a medíocre e permanente cultura escravista que se utiliza, “do meu pirão primeiro”. Em apenas 6 meses de governo, os bancos superfaturaram, e na aplicação em infraestrutura, tão carente para o desenvolvimento, apesar do seu alto volume de investimento, não tem chegado nas áreas do mercado, que são urgentes, tais como as rodovias, que o agro carece no escoamento da sua produção em alguns estados, nem mesmo o recurso medíocre na indústria automobilística, tem respondido a expectativa do mercado, e na indústria como um todo, que carecem de outros meios na política um pouco mais radical, para desenvolver e não ficar no permanente atraso, perdendo para outros mercados muito mais desenvolvidos em tecnologia, estas medidas são impedidas pelos lobbies na bacia do congresso nacional. Assim, o Brasil Colonial permanece no atraso para a vantagem dos herdeiros da Oligarquia dominante que decidem o poder, neste país de Tupiniquins. Mas o que ainda eles não perceberam que boa parte da sociedade, observa muito mais a resposta do governo, do que os meios e mídias usados e pagos, tentando camuflar a realidade ou induzir.

EXEMPLOS

Regras do cadastro único

O que é o Cadúnico? É uma base de dados que mantém registro de quem são as famílias de baixa renda, onde moram e como vivem elas precisam se cadastrar. Averiguação dos unipessoais, convocação de 9.472.361 famílias unipessoais de todo Cadastro Único de 3.460.714 (37%) já atualizaram as informações ou tiveram o cadastro excluído. Mais de 5 milhões de famílias foram impedidas de entrar no Bolsa Família pelos desvios investigados. (Folha)

Falta clareza na ‘fila’ dos projetos de saneamento básico do programa

O pacote de investimentos do Novo PAC é de quase R$ 1,7 trilhão, dos quais cerca de 20% com recursos do Orçamento da União. Nos sistemas de água e esgoto, serão em média R$ 8,5 bilhões por ano. (Folha)

Governo precisa explicar como executará o PAC, diz consultor

Gestão falha prejudicou versões anteriores do programa, afirma Frischtak.Em termos de apresentação, em comparação às anteriores, a terceira versão do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) veio mais organizada. Será aplicado? (Folha)

EXEMPLO RARO DE MOBILIDADE SOCIAL, EX-MORADOR DE RUA VIROU EMPRESÁRIO COM CARRINHOS DE COMIDA

Adalberto Lira Júnior e a mulher, Joyce, em um dos carrinhos que possuem na zona norte de São Paulo; brasileiro pobre precisaria de nove gerações para chegar à classe média, estima OCDE. O exemplo do ex-morador de rua que virou empresário é raríssimo na pirâmide social brasileira. Segundo estudo da OCDE. o brasileiro que está entre os 10% mais pobres da população levaria nove gerações —o equivalente a 180 anos— para atingir a classe média, considerando as atuais condições de renda, educação, trabalho e saúde.“A função do Estado é reduzir a desigualdade de oportunidades, o que se consegue mais rápido por meio de uma política fiscal equilibrada: taxar mais os mais ricos e menos os mais pobres”, diz a economista Carla Beni, professora dos cursos de MBA (Master of Business Administration) da Fundação Getulio Vargas. “Só assim é possível realocar recursos de forma eficiente para reduzir os desníveis sociais.” Mas o que se vê no Brasil, diz, é um Estado que promove a desigualdade. “Como eu posso falar em igualdade de oportunidades se 48% da população não conta com saneamento básico?”, questiona. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

O GLOBO

FOLHA DE S.PAULO

JORNAL imparcial

GAZETA DO POVO

MATÉRIA TOP

Mesmo com apoio da EBC, lives de Lula$ ‘flopam’ se comparadas às de Bolsonaro

Apesar da contratação de nomes de peso como o ex-jornalista da Globo Marcos Uchôa e de novos comissionados (cargos sem concurso público), a iniciativa tem “flopado” – termo usado na internet como sinônimo de “fracassado”.

A audiência simultânea das transmissões, realizadas às terças-feiras, fica na casa dos 6 mil. O PT, a TV Brasil, controlada pela EBC, e sites de apoiadores de Lula retransmitem os vídeos para ampliar o alcance. Em paralelo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) tem apostado nos “cortes” para tentar viralizar as mensagens de Lula – também sem sucesso.

Baixa audiência comparada ao alcance de Bolsonaro

Apesar do esforço governamental para ampliar a presença de Lula nas redes sociais, arena onde Bolsonaro cresceu e se consolidou, a audiência da “Conversa com o Presidente” é baixa, se comparada ao alcance do antecessor Jair Bolsonaro (PL).

Os vídeos das lives de Bolsonaro, realizadas com uma estrutura menor e sem sistemas de apresentador, câmeras e microfone como os de Lula, chegaram a alcançar 2 milhões de visualizações no Facebook, principal plataforma de divulgação das transmissões que realizava nas noites de quinta-feira. Para efeito ilustrativo, a última transmissão do ex-presidente, em 30 de dezembro, soma 1,1 milhão de visualizações só no YouTube. A primeira de Lula, 185,8 mil, mas Lula ganhou as eleições…

O entorno de Lula tem afirmado que a comparação de audiências é inadequada. Isso porque mudanças nos algoritmos das principais redes alteraram o alcance. Mesmo assim, segundo avaliações internas, os “cortes” das lives disseminados em várias plataformas estariam cumprindo o objetivo de massificar os discursos do petista.

Medidas incharam a EBC

A criação da live de Lula é parte de um pacote de medidas que incharam a EBC com ampliação de comissionados e criação de novos postos de chefia. Entre eles, quatro novos postos de superintendentes. Um deles foi entregue à jornalista que controlava os perfis do petista no período da prisão dele em Curitiba (PR).

Com a chegada dos petistas no governo federal, a EBC, presidida pelo jornalista Hélio Doyle, aumentou o número de comissionados aliados. Dos 421 cargos comissionados na estrutura da empresa, 130 foram entregues a pessoas de fora do quadro institucional, segundo dados de junho. No mesmo período de 2022, eram 100 comissionados de fora da empresa. É um aumento de 30%.

O que diz a EBC

Em nota, a EBC informou que a contratação de novas pessoas para cargos de livre preenchimento se dá por força da “reestruturação e dos novos projetos em desenvolvimento nesta gestão, como o Canal Gov e a Agência Gov”. A empresa complementou dizendo que “a maior parte dos cargos em comissão, cerca de 68%, segue ocupada por empregados e empregadas do quadro” e informou, ainda, que os novos cargos comissionados não foram criados, mas são resultado de “reorganização” interna.

Com informações de Estadão Conteúdo, por Vinícius Valfré