O último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), realizado no final de outubro, indicou que o município se encontra em situação de alerta para a dengue. O Levantamento mostrou um aumento significativo do índice predial do município, que de 0,7% foi para 1,1%. Além disso, cinco regiões de Cambé apresentaram um índice predial que pode indicar um risco de surto de dengue.

As cinco regiões em situação de risco são a região do centro com um índice predial de 6,81%, Chácara Santa Maria com 5,76%, Jardim Alvorada com 5,40%, Guarani com 5,31% e o Jardim Novo Bandeirantes com 4,45%. No total foram visitados 2817 imóveis, destes 30 tinham focos do aedes aegypti.

Para controlar a proliferação do mosquito da dengue, a Prefeitura iniciará a última etapa do mutirão de limpeza a partir da próxima semana. No sábado (12), o mutirão passará pelos bairros Guarani e Cristal e no dia 19 pela região do centro e do Cambé II. Os caminhões do mutirão irão retirar os resíduos dos bairros Santo Amaro e São Paulo no dia 26/11 e do Bandeirantes e do 24 horas no dia 03/12. De acordo com o calendário dos mutirões, as regiões do Ana Rosa e do Cambé IV no dia 10/12 e o Jardim Silvino no dia 17/12. Nos mutirões será recolhido todo tipo de material que possa acumular água, como por exemplo, móveis, pneus, vasos e eletrodomésticos. Entulhos (materiais de construção) não serão recolhidos. Os moradores devem deixar os objetos para descarte em frente às casas no dia anterior a noite.

Rigone destaca a importância dos cuidados com a limpeza de quintais e retiradas de lixo, principalmente por conta da mudança climática e entrada na temporada de chuvas. “Não se deve deixar água parada, cada um deve fiscalizar o seu quintal e não jogar lixo em terrenos nem em vias públicas”, acrescenta.