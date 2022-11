O Estado de S. Paulo

Manchete: Câmara pressiona Lula com pauta que pode custar R$ 100 bi

Inadimplência vai a 30,3% em outubro, indica CNC

Recorde, saque da poupança soma R$ 11 bi em outubro

Abrainc sugere usar FGTS para reforçar o programa

Construção prepara propostas para o Minha Casa Minha Vida

Sem definições do novo governo, dólar vai a R$ 5,17 e Bolsa cai 2,3%

Equipe vê até R$ 175 bi fora do teto; Lula quer negociar com Congresso

Decisão sobre custeio é ‘política’, diz Dantas, na presidência do TCU

Ativistas barrados na COP-27 denunciam repressão e prisões

Região do Nilo é 3ª mais vulnerável à mudança climática

Na rota para ‘inferno climático’, COP rediscute a dívida dos países ricos

Médicos orientam 2 reforços contra covid; 5ª dose não é necessária agora

O Globo

Manchete: Equipe de Lula planeja preços regionais para combustíveis

Inadimplência atinge recorde de 30,3% em outubro

Lula terá ‘lua de mel’ curta com a sociedade, diz executivo da Eurasia

Shell e Raízen vão produzir etanol de 22 geração

Artigo mostra PIB do país maior no século XIX e menor no milagre

Líder do PT defende tirar Bolsa Família do teto de gastos definitivamente

Transição busca abrir espaço de R$ 175 bilhões

Bolsa cai, e dólar sobe com indefinição na Fazenda

Elevar o limite do Simples é ideia estapafúrdia que amplia privilégio

‘Cooperar ou desaparecer’

Folha de S. Paulo

Manchete: Lula quer equipe de transição que vá de liberais a Boulos

Inep recicla itens do Enem para ter prova com questões inéditas (fim da moral)

Gasolina sobe pela quarta semana seguida e encosta em R$ 5

Pendurar-me foi ato de defesa, diz ‘patriota do caminhão’

Convocação de greve tem fake news e paralisações pontuais

Bolsa cai 2,4% e Dólar sobe 2,4% com incerteza sobre equipe econômica

Equipe de Lula avalia mix de instrumentos para tirar R$ 175 bi do teto de gastos

O que prega o programa de Lula sobre a Petrobras

Petrobras de Lula deve ampliar investimentos e reduzir dividendos

Rio Grande do Sul identifica primeiro caso da subvariante BQ.1

Só 1 em cada 10 crianças de 3 e 4 anos recebeu a primeira dose contra Covid

Queiroga pede para que pais vacinem seus filhos contra a poliomielite

Valor Econômico

Baixa renda é a mais afetada por endividamento recorde

Inadimplência tem subido de modo geral, mas foi maior na baixa renda, que recorre mais a produtos de crédito sem garantias e, portanto, com custos maiores

PEC, créditos extraordinários e emendas para elevar gastos

Colegiado destacou onze propostas como prioritárias, com custo estimado em R$ 175 bilhões

Inovação

Para presidente de Pagamentos Globais do Ebanx, cartão deve continuar crescendo, mas em meio aos novos métodos de pagamento

Fragmentação do comércio traz risco ao clima

Diretora-geral da OMC diz que comércio mundial fragmentado em blocos amplia o risco de atrasar e tornar mais cara a transição para uma economia verde

Sem rupturas

Para Marianna Waltz, da Moody’s, há razões para acreditar que não haverá mudanças significativas no curso da economia, nem mesmo das empresas estatais

Mercado de trabalho acende sinal amarelo para o ano que vem

Indicador Antecedente de Emprego, da FGV, volta a cair e atinge em outubro o menor nível desde abril

União banca no ano R$ 7,4 bi de Estados e municípios

Em outubro, foram R$ 725,64 milhões para quitar parcelas de dívidas que não foram pagas

TCU diz que não vai interferir em decisão sobre Orçamento

Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, sustenta que escolha cabe ao governo e ao Congresso Nacional

Moraes cobra identificação de organizadores de protestos

Ministro pede resposta da PRF e PF sobre os atos “antidemocráticos”?

Exportação da China cai pela primeira vez desde 2020

A grande retração da demanda por seus produtos no exterior tira da China um importante motor de seu crescimento no momento em que sua economia é pressionada pela “covid-zero” e por uma grave crise no setor imobiliário

Incertezas sobre a inflação no cenário doméstico

Independência do BC garante um esquema de coordenação em que a política monetária domina a política fiscal

O mundo dos Quanta e a economia

Somente tornando-se capaz de fazer mais e melhor, uma economia gera mais valor e renda

Baixa renda está superendividada em crédito mais caro

Famílias com salários mais variáveis têm situação ainda mais preocupante, aponta FGV Ibre

Pelo 3º mês, inadimplência das famílias bate recorde

Em quatro Estados, indicador de outubro está acima de 40%, aponta CNC

Saúde financeira do país piorou, aponta Febraban

Mais de um terço dos entrevistados disse que o orçamento está mais curto e gasta mais do que ganha

Análise preliminar do TCU não vê problema em pagar dividendos

A área técnica do Tribunal de Contas da União não identificou, a princípio, irregularidades na distribuição de dividendos anunciada pela Petrobras

Petrobras repassou menos ao governo, aponta estudo

Estatal afirma ter enviado R$ 202,9 bilhões no ano passado aos cofres da União, mas instituto Inesc informa que montante foi de R$ 66,6 bilhões

Com alta de commodities, usinas têm desempenho histórico

Valorização do açúcar no mundo e do etanol no mercado interno melhoraram receita e diminuíram endividamento das empresas

Insumos puxam os resultados da 3tentos

Empresa encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 169,2 milhões, 72,7% mais que no mesmo período de 2021

Incerteza fiscal pesa e dólar sobe mais de 2%

Definições sobre a futura política econômica são aguardadas com ansiedade, assim como a versão final da PEC da Transição e o nome do próximo chefe da Fazenda

Mercado aguarda definições do novo governo

Ibovespa recua 2,38% e juros futuros avançam de olho nas movimentações da equipe de transição