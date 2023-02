O Cambe Futsal Master 50+ encerrou sua participação na Copa Regional de Futsal em Sabáudia com uma colocação entre as 4 melhores equipes da competição. Na semifinal, a equipe saiu na frente contra Maringá, com um gol marcado por Marcelo, mas acabou sofrendo o empate. O jogo foi equilibrado e terminou empatado até os últimos 4 minutos, quando o Cambe Futsal Master 50+ sofreu dois gols na etapa final, resultando no placar final de Cambé 1, Maringá 3.

Apesar da derrota, o técnico Garrincha demonstrou satisfação com o desempenho da equipe: “Estamos felizes com o resultado. Foi um bom jogo e conseguimos jogar de igual para igual, criando oportunidades para vencer. Infelizmente, não concluímos, mas está bom. Para esses senhores, jogar na quadra não é tudo. Vamos seguir em frente.”

Na mesma noite, o atleta Paulo Guasti do Cambé futsal recebeu uma premiação da organização por ser o mais idoso inscrito na competição, com 72 anos. A campanha da equipe foi marcada por uma vitória e duas derrotas, tendo marcado 5 gols e sofrido 8.

Os treinamentos da equipe Cambe Futsal Master 50+ continuam sendo realizados todas as segundas-feiras à noite no ginásio João de Deus Almeida. Mesmo com a eliminação na Copa Regional, a equipe segue motivada para continuar evoluindo e conquistando bons resultados em competições futuras.