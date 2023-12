Cambé Recebe 25 Novos Policiais Militares e Homenageia Secretário de Segurança do Paraná

Em um compromisso reafirmado com a segurança pública, a Prefeitura de Cambé promoverá um evento especial nesta quarta-feira, dia 13, para a apresentação e recepção de 25 novos policiais militares destinados ao município. Esta ação é resultado da autonomia conquistada pela Polícia Militar em Cambé. Além disso, durante o evento será realizada a entrega de 10 fuzis aos agentes, assim como um drone especialmente projetado para inspeções aéreas. Também será concedido o título de cidadão honorário ao coronel Hudson Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná.

A cerimônia terá como destaque a apresentação dos 25 novos policiais militares que reforçarão o efetivo do município. Além disso, será efetuada a entrega de 10 fuzis modelo SW MP 15, equipados com aparelhos de pontaria e lanternas, com um investimento aproximado de R$ 250 mil. Essas armas foram adquiridas por meio do Programa de Segurança Rural, com o engajamento financeiro dos agricultores da região.

O drone, um modelo DJI Matrice 30T, é reconhecido pela sua adaptabilidade em diversas aplicações profissionais, especialmente em inspeções aéreas de áreas restritas e de difícil acesso. Com um tempo máximo de voo estimado em 41 minutos, resistência ao vento de até 15 m/s, teto de serviço de 7 mil metros, velocidade máxima de 23 m/s e capacidade de voo em temperaturas que variam de -20º C a 50º C, este drone é equipado com sensores de aproximação, quatro antenas de transmissão integradas, câmera com zoom digital de 200x, zoom óptico 16x, câmera termográfica, resolução de foto em 8K e resolução de vídeo em 4K, além de um sensor telemétrico. O valor aproximado deste drone é de R$ 90 mil e sua aquisição foi possível graças a um projeto elaborado pela 11ª Companhia Independente da PM de Cambé, com recursos do Ministério Público do Trabalho.

O coronel Hudson Teixeira, secretário de Segurança Pública do Estado desde dezembro do ano passado, é um profissional com 33 anos de carreira na Polícia Militar do Paraná. Ele também já exerceu cargos como comandante-geral da instituição e possui formação pelo Curso Superior de Polícia, além de pós-graduação em Gestão de Pessoas. Em sua trajetória profissional, serviu em diversas áreas, como a Companhia de Polícia de Choque, o Comando do Policiamento da Capital, o Batalhão de Operações Especiais e a Casa Militar da Governadoria, além de ter comandado a Rone, a Força Samurai, a Divisão de Operações e Segurança e o 1º Comando Regional de Curitiba.

O secretário Municipal de Governo, Frederico Ferreira, destacou o evento como mais um marco da colaboração entre o poder público e as forças de segurança. “A aquisição desses equipamentos é de suma importância, não apenas para o combate à criminalidade, mas também para fortalecer a parceria entre Prefeitura, Governo Estadual, forças de segurança, Ministério Público e sociedade civil organizada. Os 25 novos policiais, juntamente com outras conquistas, como novas viaturas e a reforma e ampliação da sede da CIA da PM, são frutos do trabalho árduo da Independência da 11ª CIA da PM de Cambé. Este esforço foi realizado em conjunto pelo deputado Tiago Amaral e pelo prefeito Conrado Scheller, que, unidos, alcançaram esse marco com a aprovação do governador Ratinho Junior e do coronel Hudson, assegurando maior segurança para o município”, enfatizou.