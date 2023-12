Acidente de Trânsito em Cambé: Colisão deixa uma pessoa ferida

Na terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 21h52, um incidente de trânsito foi registrado na Rua Cascavel, número 346, no cruzamento com a Rua Cianorte, em Cambé. O acidente envolveu dois veículos e resultou em ferimentos leves em uma mulher de 36 anos.

De acordo com relatos, a vítima, identificada pelas iniciais F. L. D. S., estava conduzindo um automóvel Chevrolet Onix Joye de cor branca. Durante o incidente, o veículo da vítima colidiu com um automóvel VW Gol 16V de cor azul, que estava estacionado no local.

As circunstâncias do acidente apontam que a vítima teria desmaiado enquanto dirigia, levando à colisão com o veículo estacionado. Este incidente causou danos materiais aos automóveis envolvidos, além de deixar a condutora com ferimentos leves.