Polícia Civil de Cambé prende dois suspeitos por homicídio no Jardim Ana Rosa

Na manhã desta quarta-feira, dia 13, a Polícia Civil de Cambé realizou a prisão de duas pessoas suspeitas de envolvimento em um homicídio ocorrido em 25 de outubro no Jardim Ana Rosa. A vítima, identificada como Carlos Henrique da Silva, de 47 anos, foi alvo de vários disparos de arma de fogo na cabeça.

A operação, conduzida pela equipe de investigação da Polícia Civil, resultou na captura dos dois suspeitos, cujas identidades não foram divulgadas até o momento. Os indivíduos detidos estão sob custódia das autoridades e serão submetidos aos procedimentos legais para apuração dos fatos e responsabilização conforme a lei.

As investigações prosseguem para esclarecer os motivos que levaram ao trágico desfecho da vida de Carlos Henrique e para garantir a devida justiça diante do ocorrido. A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da comunidade para elucidar casos como este e reitera seu compromisso com a segurança e a busca pela verdade nos casos criminais.