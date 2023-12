Coronel Hudson Teixeira recebe título de cidadão honorário de Cambé

A segurança pública é assunto sério no município, e para reforçar esse compromisso e destacar a proximidade com o Governo Estadual, foi concedido nesta quarta-feira (13) o título de cidadão honorário de Cambé ao coronel Hudson, secretário de Segurança Pública do Estado. O evento ainda apresentou 25 novos policiais militares que irão compor o efetivo da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, e também 10 novos fuzis que serão doados para a PM.

O coronel Hudson Teixeira é secretário de Segurança Pública desde dezembro do ano passado. No entanto, também é profissional de carreira da Polícia Militar do Paraná há 33 anos, atuou como comandante-geral da instituição, é formado pelo Curso Superior de Polícia e possui pós-graduação em Gestão de Pessoas. Ainda serviu ao Choque, o Comando do Policiamento da Capital, o Batalhão de Operações Especiais e a Casa Militar da Governadoria, Rone, Força Samurai da Capital, Divisão de Operações e Segurança e o 1º Comando Regional de Curitiba.

No entanto, o coronel lembrou com carinho do momento da carreira, em 2014, no qual trabalhou na região, como comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar quando Cambé ainda era atendida pelo Batalhão. “Esse é um momento muito importante e de muita emoção que Cambé está propiciando para mim. Tive o privilégio de trabalhar aqui na região, e sempre fui muito bem recebido. Tive o privilégio de trabalhar com uma das melhores tropas que já atuei. Aprendi muito aqui, fui muito bem orientado e me adaptei muito com a sociedade. Tivemos grandes feitos aqui, com muito aprendizado e lições”, ressaltou.

Já como comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, o coronel destacou que pode conhecer melhor o prefeito Conrado Scheller, e teve o privilégio de ajudar em um grande ganho para a segurança pública do município, a criação da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar.

“Sabíamos que havia uma necessidade enorme dessa independência por conta da importância que Cambé tem para a região Norte. E valeu muito a pena, os dados mostram isso, só trouxe benefícios para todos nós e um grande salto de segurança. Agora tem a apresentação dos novos policiais, estamos entregando viaturas para eles, logo sai também a licitação para construção da sede. Então, é uma honra ter feito parte disso, e uma responsabilidade muito grande essa honraria. Dedico ela a todos que estão presentes por uma Cambé com mais segurança pública, aos policiais militares que fizeram chegar onde eu cheguei agora porque não fiz nada sozinho.

O prefeito Conrado Scheller também salientou sobre a importância da segurança pública, da criação da 11ª CIA, mas principalmente da união entre poder público municipal, estadual, empresários e comunidade na busca por esses objetivos. “Esse é um momento maravilhoso, muito importante para a cidade de Cambé. Vocês percebam a grandeza de um momento como esse com todas essas autoridades unidades. Hoje nós estamos aqui para evidenciar isso. E esse é só o começo. Estamos dispostos a fazer todo e qualquer projeto que aumente a segurança pública, desde a contratação dos vigilantes armados, aquisição de equipamentos, aumento de efetivo. Enfim, Cambé é unida e visa ficar cada vez mais forte com o objetivo de vir a ser o município mais seguro do Paraná.”

Aumento de efetivo e novos equipamentos

Além da homenagem, foi apresentado também os 25 novos policiais que passam a incorporar o efetivo da Polícia Militar em Cambé, entre agentes que aguardavam transferência de outras regiões e demais policiais que se formaram em setembro e já estão aptos para atuar e suprir as necessidades no município.

Foi feita ainda a entrega de 10 fuzis do modelo SW MP 15, equipados com aparelhos de pontaria e lanternas, no valor total aproximado de R$ 250 mil. As armas foram adquiridas através do Programa de Segurança Rural, com iniciativa da Comissão de Segurança Rural, que levantou recursos financeiros com os agricultores.

E ainda tem um drone, que já está com a Polícia, do modelo DJI Matrice 30T. Segundo a empresa que projeta o equipamento, ele foi construído para se adaptar facilmente às diversas aplicações profissionais, especialmente, inspeções aéreas em áreas restritas e de difícil acesso. O drone tem tempo máximo de voo estimado de 41 minutos, resistência ao vento de até 15 m/s, teto de serviço de 7 mil metros, velocidade máxima de 23 m/s, suporta voo em temperaturas que variam de -20º C a 50º C e ainda tem sensores de aproximação, quatro antenas de transmissão integradas, câmera com zoom digital de 200x, zoom óptico 16x, câmera termográfica, resolução da foto em 8K, resolução de vídeo em 4K e sensor telemétrico. O equipamento tem valor aproximado de R$ 90 mil e foi adquirido através de um projeto elaborado pela 11ª CIA da PM de Cambé com recursos do Ministério Público do Trabalho.

“Estamos vendo aqui excelentes equipamentos que estarão nas mãos dos profissionais mais bem preparados, e que terão agora a missão de proteger e zelar pela vida de todos os habitantes paranaenses. Mas principalmente, dou boas-vindas a esses 25 policiais que estão chegando agora. Tenho certeza absoluta que quando vocês entraram na Polícia vocês fizeram a melhor escolha das suas vidas”, concluiu o coronel Hudson.