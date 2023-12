Sanepar esclarece: água com odor desagradável em Londrina e Cambé pode ser consumida sem preocupações. A empresa anunciou que resolverá o problema do gosto ruim e odor em até 5 dias, causado pelo aumento das chuvas na bacia do Rio Tibagi. As partículas orgânicas provenientes das chuvas foram a causa do desconforto. #Cambé #Sanepar #QualidadeDaÁgua