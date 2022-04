Cambé se destaca nas competições esportivas durante o fim de semana

Cambé sediou no domingo (24) a seletiva para o tradicional Torneio 1º de Maio de Futebol Amador nos campos de futebol dos jardins Santo Amaro, Silvino, São Francisco e Caramuru. Dos 37 times participantes, 16 foram classificados para a grande final que ocorrerá no Estádio Municipal José Garbelini durante o feriado do Dia do Trabalhador a partir das 9h.

As competições em que o município esteve envolvido não ocorreram só por aqui, já que os atletas locais representaram Cambé em outras localidades pelo estado. No domingo (24), em Londrina, Cambé conquistou a vice-liderança no ranking geral por equipe na 37ª Copa de Taekwondo das regiões Norte e Noroeste do Paraná. Foram conquistadas 50 medalhas ao todo, sendo 14 medalhas de ouro, 24 de prata e 12 de bronze. O torneio serve como preparação para o Campeonato Paranaense de Taekwondo, que Cambé terá o prazer de sediar em sua 40ª edição nos próximos dias 21 e 22 de maio.

No Campeonato Paranaense de Handebol, o time de Cambé desbancou neste sábado (23) a equipe de Umuarama (Noroeste), que jogava em casa. A partida chegou ao fim com o placar de 27 a 23 gols a favor do município norte-paranaense.

Na liga metropolitana de Futsal, Cambé venceu Arapongas por 6×4 na partida jogada no ginásio do Harmonia Tênis Clube (HTC) durante a noite de sexta-feira (22).

Já no Campeonato Paranaense de Basquete Sub-17, sediado em Londrina também no sábado (23), a equipe estreante de Cambé perdeu para o time anfitrião por 59 a 54 cestas, apesar de comandar o placar no primeiro tempo.

No futebol de campo, os resultados também não foram os esperados. Cambé perdeu as duas partidas para o Alvorada do Sul, que jogava em casa pela Copa Centro-Norte Paranaense de Base. Na categoria sub 12, Alvorada do Sul obteve uma vitória de 4×1 sob o time cambeense e, na categoria sub 14, venceu por 3×0.