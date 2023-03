Cambé terá atividades especiais durante Semana de Conscientização do Autismo

A Prefeitura de Cambé anunciou uma série de eventos em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que acontece no próximo domingo (02/03). A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscando combater o preconceito e a discriminação contra as pessoas que estão dentro do espectro.

A Semana de Conscientização do Autismo terá uma série de atividades educativas e informativas, realizadas em parceria pelas secretarias de Saúde Pública, Educação e Cultura e Assistência Social e Cidadania.

As atividades começarão na segunda-feira (03/04), com a palestra “Quando as famílias se tornam especiais”, ministrada pela pesquisadora da educação especial e desenvolvimento humano Sonia Shima. O evento é destinado a pais e familiares de pessoas com autismo, além da equipe escolar, e será realizado no Salão Paroquial, localizado na rua Rio Grande do Norte, 42 – Centro, com início às 8h. As inscrições podem ser realizadas pelo link http://www.cambe.pr.gov.br/educacao/formacao-continuada-educacao/.

Na terça-feira (04/04), será aberta a exposição fotográfica da fotógrafa Gisele Cabrera, realizada em parceria com famílias de Cambé que possuem crianças dentro do espectro. A exposição estará no hall da Prefeitura e ficará aberta das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Já na quarta-feira (05/04), haverá uma roda de conversa destinada aos pais de crianças da educação especial, chamada “Famílias potencializadoras: cuidando de quem cuida”, com início às 8h, no Centro da Juventude, localizado na avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco. As inscrições podem ser realizadas pelo link http://www.cambe.pr.gov.br/educacao/formacao-continuada-educacao/.

Também na quarta-feira (05/04), será realizada uma capacitação para os servidores da Saúde e Assistência Social, com o tema “Manejo e Acolhimento aos Autistas”, a partir das 8h no CRAS São Francisco, localizado na rua dos Caçadores, 50 – Jardim Santo Antônio. O evento é restrito a servidores municipais e as inscrições podem ser realizadas pelo e-mail educacao.saude@cambe.pr.gov.br.

De acordo com a estimativa, cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil estão dentro do espectro do autismo. Os primeiros sinais da doença podem surgir antes da criança completar um ano de idade, mas ainda é difícil obter um diagnóstico preciso, sendo necessário um trabalho multidisciplinar entre médicos, terapeutas e a família.

A conscientização e o entendimento sobre o assunto são fundamentais, especialmente para as famílias que acabam de receber o diagnóstico de autismo e precisam lidar com as barreiras impostas pela condição. A informação e a disseminação de conhecimento sobre o tema são essenciais para diminuir o preconceito e garantir que as pessoas dentro do espectro