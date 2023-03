Londrina lança novos planos de sócio-torcedor para a Série B com preços especiais e inclusão

O Londrina lançou novos planos de sócio-torcedor para a Série B do Brasileiro após quatro anos sem o programa. O lançamento oficial foi realizado durante um evento que apresentou os novos uniformes do clube. Há oito planos disponíveis, com preços especiais para o público feminino, crianças e pessoas com autismo. Os planos masculinos incluem entrada na arquibancada (Plano Alviceleste), entrada nas cadeiras cativas (Plano Destemido) e meio-ingresso nos jogos (Plano Pé Vermelho). Os preços mensais variam de R$ 14,90 a R$ 79,90, dependendo do plano escolhido.

Veja os valores

Masculino:

direito a entrada nas cadeiras cativas – 12x de R$ 79,90; Plano Pé Vermelho: direito a comprar meio-ingresso nos jogos – 12x de R$ 14,90;

Feminino

direito a entrada nas cadeiras cativas – 12x de R$ 59,90; Plano Pé Vermelho: direito a comprar meio-ingresso nos jogos – 12x de R$ 14,90;

Os novos planos de sócio-torcedor podem ser adquiridos na central de atendimento do Londrina no shopping Boulevard ou pelo site específico do programa de sócio. A última vez que o clube havia lançado um plano de sócio-torcedor foi em 2019. Em 2020, os jogos não tiveram público devido à pandemia de Covid-19. No ano passado, o Londrina teve a terceira pior média de público pagante, com 2.330 torcedores por jogo. Com o novo programa de sócio-torcedor, o clube espera melhorar esses números na atual temporada, que inclui 19 jogos em casa na competição.

A estreia do Londrina na Série B do Brasileiro será contra o ABC, no segundo final de semana de abril, no Estádio do Café.