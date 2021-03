Cambé vacina idosos com 75 e 76 anos na terça-feira (23)

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, vacinará na terça-feira (23) idosos com 75 e 76 anos de Cambé. A vacinação será realizada em formato de drive-thru em dois pontos da cidade: na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé) e no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco). Idosos com 77 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose também serão vacinados. A vacinação será das 9h às 13h e não há a necessidade de chegar antecipadamente aos locais pois tem vacina para todos. Nesta sexta-feira (19), a Secretaria de Saúde recebeu mais 1.100 doses de vacina, que serão usadas nesta fase de vacinação.

“A gente tem visto muitos idosos passando a noite na fila. Não precisa disso. Nós temos vacina suficiente para todo o grupo que é vacinado naquele dia de vacinação. Teve casos de gente que foi para a fila na noite anterior ao dia de se vacinar. Podem ir tranquilamente durante a manhã que não ficará sem receber sua dose”, apontou a enfermeira da Secretaria de Saúde Ana Carolina Stutz.

Já na quarta-feira (24), será a vez dos profissionais de saúde que tomaram a vacina Coronavac (Butantan) até o dia 26/02 receberem a segunda dose da vacina. Será no Centro Cultural, das 11h às 15h. É obrigatório apresentar um documento oficial com foto e a carteirinha de vacinação com a anotação da primeira dose.

Até esta sexta-feira (19), foram aplicadas 6.233 doses de vacina contra covid-19, sendo 5.088 de primeira dose e 1.145 de segunda.