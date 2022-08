Cambé vai investir mais de R$ 6 milhões em quatro obras na área da Saúde

nvestir em obras que vão trazer melhorias para a população é investir na cidade e, por conta disso, a Prefeitura de Cambé vai destinar mais de R$ 6 milhões para que quatro obras de grande porte na área da Saúde saiam do papel. As obras de construção da nova UBS do Silvino, de um centro odontológico e a ampliação e reforma de outras duas UBS estão previstas para começar ainda no final deste ano.

No total, o município vai investir R$ 6.023.570,83 em quatro obras em diferentes pontos da cidade: a primeira vai ser a construção da Unidade Básica de Saúde do jardim Silvino; a segunda é a construção do novo Centro de Especialidades Odontológicas de Cambé; a terceira é a reforma e ampliação da UBS do Novo Bandeirantes; e a quarta é a ampliação da UBS do Conjunto Habitacional Morumbi, que ampliará também as instalações do Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje, já que que os dois serviços de saúde estão instalados em um único complexo. Com as obras de melhoria, o objetivo é trazer mais comodidade, conforto e agilidade à população que aguarda para ser atendida. “A saúde está entre nossas prioridades. Precisamos entregar para a nossa população um serviço de qualidade e para isso precisamos de uma infraestrutura adequada. Se queremos uma Cambé desenvolvida, precisamos de uma população com saúde e qualidade de vida”, destaca o prefeito Conrado Scheller.

Responsável pela implantação dos projetos e pelos orçamentos, a Secretaria de Planejamento está à frente das obras de construção, revitalização e ampliação dos espaços destinados à saúde dos cambeenses. José Antônio Bahls, secretário da pasta, explica que a Saúde é uma das secretarias que mais demanda obras, já que presta um trabalho essencial às pessoas. “O nosso objetivo é fazer com que os projetos saiam do papel e que a população sinta o resultado desse trabalho. Quando a pessoa chega em uma UBS e vê o local revitalizado, isso faz com que ela fique mais confortável, que é o que a gente quer”, ressalta. Também de acordo com Bahls, além dessas obras, a expectativa é de entregar outra Unidade Básica de Saúde ainda no ano que vem.

UBS do Silvino

A Unidade Básica de Saúde do Silvino funciona, hoje, na Rua Nilo Peçanha, 318 e não atende aos critérios do Ministério da Saúde. Por conta disso, uma nova UBS vai ser construída na Rua Antônio Raposo Tavares, 1300, para atender a população que vive na região. A unidade vai ter 423 m² de área construída e vai ficar em anexo ao Centro Municipal de Educação Infantil Nelson Florêncio Pizaia. Samuel Loni Hauly, engenheiro civil responsável pelo orçamento da obra, explica que a nova Unidade Básica de Saúde do Silvino vai contar com cinco consultórios para consulta, salas para medicação, curativo e inalação, além de uma sala maior destinada aos atendimentos odontológicos. “O novo espaço também vai ter uma área administrativa e outra de limpeza e desinfecção de materiais”, ressalta.

Na nova Unidade Básica de Saúde do Silvino, vão ser investidos R$1.771.777,52, sendo que o município vai custear R$967.777,52 e o restante vem de repasses do governo estadual. A UBS atende cinco bairros do município, abrangendo mais de 10 mil habitantes.

CEOC do Jardim Tupi

Agora, o município vai ter uma estrutura própria para prestar os serviços de atendimento à Saúde Bucal da população. O Centro de Especialidades Odontológicas de Cambé funciona desde 2006 em um local adaptado na antiga estrutura do Pronto Atendimento 24 Horas, mas vai ser realocado em um novo espaço no Jardim Tupi, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

No CEOC, são ofertadas especialidades odontológicas, como a periodontia, endodontia, cirurgia buco-maxilo-facial e prótese dentária. Samuel Hauly, também é responsável pelo orçamento da obra, explica que o centro vai ter uma área construída de 290 m², com sete consultórios odontológicos, sala de raio-x e espaços para o almoxarifado e coordenação.

Núbia Mara Mattos, diretora da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, explica que todos os serviços odontológicos prestados pelo CEOC são gratuitos. “A estrutura física será bem mais ampla que a atual, o que vai permitir atender uma demanda maior de pacientes”, ressalta. De acordo com ela, o novo espaço vai ser construído de acordo com as regras de biossegurança neste período de pós pandemia. O investimento na construção é exclusivamente do município, que vai destinar R$1.120.340,00 para o novo Centro de Especialidade Odontológicas de Cambé.

UBS do Novo Bandeirantes

A Unidade Básica de Saúde do Novo Bandeirantes, que fica na Rua Sadamu Anami, 73, vai ser ampliada e totalmente revitalizada. Após as melhorias, a UBS vai ter uma estrutura quase três vezes maior que a atual, já que hoje são 221 m² de área construída e, com a ampliação, o espaço vai ter 622 m². Iovane David Oliveira, engenheira civil responsável pelo orçamento da obra, explica que o espaço será totalmente novo, já que a estrutura antiga também será revitalizada. Segundo ela, na parte da reforma, todo o local será pintado, além de receber novas torneiras, janelas, portas, peças sanitárias, pisos e azulejos.

Em relação à nova construção, o ambiente receberá novos sanitários, três consultórios odontológicos, 11 salas de atendimento e uma nova recepção, já que a atual não suporta a demanda de pacientes. “Com essa revitalização, os funcionários vão conseguir atender de forma mais adequada às pessoas que chegam precisando de algum serviço, já que a estrutura vai ser maior, o que facilita na dinâmica de trabalho”, ressalta.

Tanto na parte de reforma quanto de ampliação, vão ser investidos, no total, R$1.821.505,00, sendo que, do montante, R$1.271.505,00 são recursos próprios do município e o restante vem de repasses estaduais e federais. A Unidade Básica de Saúde do Novo Bandeirantes abrange 13 bairros, atendendo mais de 10 mil habitantes.

UBS do Conjunto Habitacional Morumbi

Próxima ao CAIC, como é conhecida a Escola Municipal Cecília Meireles, a Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Morumbi também vai receber melhorias. Com 580 m² de área construída, a ampliação vai deixar o espaço com mais de 1000 m² de construção. A UBS terá uma nova sala de urgência e emergência, uma sala de observação feminina e outra masculina, sala de inalação, sanitários, além de receber uma cobertura na área de carga e descarga de pacientes que chegam com as ambulâncias.

Iovane Oliveira destaca que a ampliação da estrutura do espaço também vai permitir com que a capacidade de atendimento da UBS aumente. A partir do início das obras, a previsão é de que a ampliação seja concluída em 10 meses. No local, vão ser investidos R$1.000.000,00 vindos do estado e mais R$363.937,05 com recursos municipais, totalizando R$1.363.937,05.

A UBS do Conjunto Habitacional Morumbi fica em anexo ao Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje, transformando o espaço em um complexo de saúde que oferta diferentes serviços. Núbia Mara Mattos explica que o pronto atendimento funciona ininterruptamente e atende casos de urgência e emergência. “Já a UBS realiza atendimentos de rotina, como consultas com clínico geral, ginecologista e pediatra, além de ofertar vacinas, pré-natal, atendimento odontológico e faz o acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão”, ressalta. A Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Morumbi atende mais de 6 mil pessoas de 11 bairros do município.

Todas as obras já estão em fase de licitação, em que as empresas interessadas em assumir as demandas podem disputar cada uma delas. A expectativa é de que as obras iniciem ainda em 2022 e que as reformas, ampliações e construções sejam entregues em 2023.