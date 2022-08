Clube Atlético Cambé estreia fora de casa na terceira divisão do Paranaense 2022

O Galinho da Comarca (CAC) estreia fora de casa no domingo as 15h30 em Paranavaí

A Terceira Divisão do Campeonato Paranaense vai começar no próximo domingo (21), com 13 equipes disputando duas vagas para a Divisão de Acesso estadual de 2023. A competição terá em campo a participação de clubes tradicionais e emergentes do futebol do estado.

Os participantes estão divididos em duas chaves. No Grupo A, estão reunidos Batel, Araucária, Hope Internacional (antigo Grecal), Iraty, Patriotas FC e Sport Campo Mourão. No Grupo B, foram reunidos Arapongas, Paranavaí, Portuguesa Londrinense, Cambé, Nacional, Grêmio Maringá e REC.

O Galinho da Comarca (CAC) estreia fora de casa no domingo as 15h30 em Paranavaí

Cinco jogos acontecem às 15h30 deste domingo:

Hope Internacional x Iraty

Batel x Araucária

Paranavaí x Cambé

Nacional x REC

Na segunda-feira (22), às 15h30, Arapongas e Portuguesa Londrinense fecham a rodada inicial da Terceirona