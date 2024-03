Cambé Valoriza o Mês da Mulher com Programação Empoderadora

0:00

A Prefeitura de Cambé, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, tem o prazer de anunciar uma programação diversificada para o mês da mulher, marcando um período de celebração e reflexão. Com um total de seis eventos inclusivos e gratuitos, que terão início já nesta quarta-feira (6), o planejamento é fruto de um meticuloso estudo das demandas específicas de cada comunidade da cidade.

Essa iniciativa se concentra em encontros interativos, como rodas de conversa, alinhadas com as preocupações identificadas nos diferentes bairros servidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). As discussões serão enriquecedoras, abordando temas essenciais como empoderamento feminino, independência e direitos da mulher.

Lucilene Diorio, à frente da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, ressalta a importância de dedicar este mês para homenagear as mulheres de Cambé. “Nossos esforços se voltam para enaltecer a força e a soberania feminina, incentivando o diálogo e a partilha de vivências. É um gesto de gratidão e admiração àquelas que, incansavelmente, se dedicam ao bem-estar dos outros. Um momento de celebrar e amplificar suas vozes,” complementa Lucilene.

Programação completa:

Quinta-feira – 07/03

CRAS Ana Rosa e região;

Tema : Mulheres e suas múltiplas vivências;

Horário: 14h;

Local: Associação Refúgio – Rua Antônio Raminelli, 398 – Jardim Ana Rosa.

Sexta-feira – 08/03

CRAS Novo Bandeirantes e região;

Tema: A importância da autoestima;

Horário: 14h;

Local: CCI Novo Bandeirantes – Rua Presidente Arthur Bernardes, 225 – Jardim Novo Bandeirantes.

Sexta-feira – 08/03

CREAS e Campos Verdes;

Palestra com o tema: Sol para elas;

Horário: 13h15;

Local: CCI Tupi – Rua Curitiba, 1025 – Vila Mesquita

Dias 07, 14 e 21 de março

CRAS São Francisco e região;

Tema: Protagonismo e autonomia feminina;

Horário: 9h30;

Locais: Dia 07: CRAS – Rua dos Caçadores, 50 – Jardim Santo Antônio;

Dia 14: Centro Comunitário da Vila Rural;

Dia 21: CRAS – Rua dos Caçadores, 50 – Jardim Santo Antônio.

Dos dias 04 a 08 de março

CRAS Tarobá e região;

Ação contínua com falas de valorização da figura feminina nos atendimentos individuais e apresentação de vídeos na recepção;

Local: CRAS – Rua Genésio Geraldo Dos Santos, 451 – Jardim Tarobá.