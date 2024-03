Novo milionário do Nota Paraná é de Curitiba; morador de Maringá ganha R$ 100 mil

0:00

Um morador de Curitiba foi contemplado nesta quinta-feira (7) com o prêmio principal de R$ 1 milhão do Nota Paraná, programa de conscientização fiscal vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda. O consumidor, que reside no bairro Cristo Rei, participou do sorteio com 23 bilhetes gerados a partir de 42 notas fiscais. O bilhete sorteado foi identificado pelo número 27247123.

O prêmio de R$ 100 mil saiu para um morador de Maringá, na região Noroeste, do conjunto habitacional Requião. O bilhete vencedor foi identificado com o número 25893256, e era um dos 26 bilhetes eletrônicos originados de 43 notas fiscais distintas com os quais o contribuinte concorria aos prêmios nesta edição.

O terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi concedido a um contribuinte de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O bilhete premiado, de número 22676731, estava entre os 95 gerados a partir das 14 notas fiscais com o CPF do participante.

Além dos maiores valores, o sorteio do Nota Paraná premiou outros dez consumidores com R$ 10 mil, e 15 mil pessoas receberam R$ 50. Os prêmios são liberados eletronicamente ao longo do dia. Os consumidores podem verificar, a partir do fim da tarde, se possuem bilhetes premiados no site ou no aplicativo do Nota Paraná (disponível para Android e iOS), ao acessar o cadastro com CPF e senha. Vale lembrar que não são enviadas mensagens via WhatsApp ou por outros aplicativos.



ENTIDADES SOCIAIS – O Nota Paraná também premia instituições sociais, beneficiando 1.761 organizações da sociedade civil que atuam em áreas como assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportes e cultura. As instituições recebem créditos originados das notas fiscais doadas pelos consumidores e têm a chance de participar de sorteios mensais. Mensalmente, essas organizações concorrem a 40 prêmios no valor de R$ 5 mil cada.

PARANÁ PAY – O Paraná Pay também promoveu sorteio aos credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100. Para concorrer é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site ou no aplicativo.

COMO PARTICIPAR – Para participar do Programa Nota Paraná é simples: ao realizar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados precisam pedir para inserir seu CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária. Além disso, cada nota fiscal com CPF registrado gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.