Os atletas cambeenses Victor Emanuel Marques da Silva e Defu Monteiro vão disputar vagas no Mundial de Kickboxing de 2023 na Arábia Saudita. Victor foi o campeão na categoria light contact no pan-americano de kickboxing; já Defu ficou em segundo colocado na modalidade faixa preta K1 rules no campeonato e foi campeão da Copa do Mundo de Kickboxing de 2022. O pan-americando foi realizado entre os dias 16 e 20 de novembro em Cascavel, e contou com a participação de mais quatro atletas da cidade, que trouxeram para Cambé outras quatro medalhas (três de prata e uma de bronze), sendo eles: Ana Clara Montini da Cunha, Gabriella Montini da Cunha, Maicon Ferreira Lino e Matheus Fernando Fróes.

Agora, os dois atletas vão aguardar o ranking oficial do Confederação Brasileira de Kickboxing, já que apenas os primeiros colocados de cada categoria disputam o mundial. “Como conquistei a Copa do Mundo e outras competições importantes, estou confiante que serei convocado para disputar o campeonato na Arábia Saudita”, conta Defu.

Já Victor, que é treinado por Defu, deve ficar em primeiro ou segundo colocado no ranking e participará de um camping de treinamento em preparação para o mundial. “Os dois primeiros do ranking e dois outros convidados disputam provas e o mais bem avaliado pela comissão conquista a vaga”, destaca. O Campeonato Mundial da Arábia Saudita de Kickboxing vai ser realizado em outubro de 2023 e conta com os melhores e mais bem avaliados atletas de todos os continentes.