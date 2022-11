O Estado de S. Paulo

Manchete: Futuro governo aponta falta de vacina contra covid para 2023

Aneel: conta de luz terá alta média de 5,6%

Equipe de Lula quer ‘enterrar’ de vez Carteira Verde e Amarela

Entrevista José Roberto Afonso: ‘Governo tem bala de R$ 2 tri contra especulação’

Texto abre caminho para gastar mais ainda em 2022

Gastos fora do teto via PEC da Transição podem ir a R$ 203 bi

Sebrae nega pedido de Alckmin para que adie eleições até 2023

Haddad aposta em ‘denominador comum’ para PEC da Transição

Haddad cita tributária como prioridade

Vacina desenvolvida no Brasil começa a ser testada

O Globo

Manchete: Discurso de Haddad sem detalhes de curto prazo frustra mercado

Após liberar R$ 6 bi, Caixa restringe crédito

Novo governo deveria esquecer tentativa de mudar lei trabalhista

Transição aponta falta de acesso a dados de saúde

Vacina bivalente de Covid chega ao país em dezembro

O combustível da negociação

Folha de S. Paulo

PT avalia ceder e definir valor de ampliação do teto na PEC

Pérsio Arida não tenho intenção de ter cargos em Brasília

Discurso frustra o mercado, e dólar sobe

Melhor qualidade de gasto é prioridade diz Haddad a banqueiros

Com a explosão de saída do Brasil – O tempo de espera para entrevista do visto aumenta

EUA perdem US$ 1,6 bi com demora em visto de brasileiros

Atraso e maquiagem de descontos lideram reclamações

Black Friday morna tem menos vendas e poucos descontos

Casas pré-fabricadas reduzem custos e duração das obras

Com crédito caro, cresce procura por imóveis em leilões e consórcios

Saiba os detalhes das negociações

Nível de espermatozoides pode estar em queda pelo mundo, aponta estudo

REVISTAS

ISTOÉ – A esquerda

Manchete: Ás vésperas da perda de foro especial por prerrogativa de função e em meio acusações de crimes que podem levá-lo à cadeia, Jair Bolsonaro é hoje um homem apavorado…Bolsonaro responde a pelo menos 28 processos

“Temos de lutar por um Brasil para todos”

Carlinhos Brown fala sobre racismo e diz que evita amplificar o debate para não dar margem para o outro responder a ele como devem agir.

Grifo: Esta posição de barrar qualquer debate rompe qualquer saída, ou tende até a piorar. A questão, quer da desigualdade social e econômica, política ou racial com o PT, só irá aumentar e não diminuir, como fora em outros governos petistas, para quem tem memória boa e lembra, sabe o desastre e tantas negligências sociais causadas, como a falta de hospitais por que investiram na copa e olimpíadas, a conta chegou com a pandemia, e tantos outros financiamentos perdidos e não concluídos que se perderam nas negociações escusas, mas a mais pertinentes e necessária para debates, será sempre a questão racial, que expõem a fissura de uma escravidão delongada de séculos e a dor registrada no seu DNA psicológico e amplamente divulgada, que nem mesmo lei anti racial, lei das cotas em universidade, cotas em concursos públicos, cota de vagas nas empresas, e outras formas de conter, é capaz de acabar, muito pelo contrário, tende a ampliar e causar mais divisão social ao longo do tempo. Logo, ao romper o debate não será capaz de resolver a questão, é como uma cirurgia, necessária e urgente para acabar com a dor de uma hérnia histórica que só tende a crescer.

Os hercúleo desafios de Lula

É preciso ter calma. O país não vai quebrar

Ministro interino

O novo Mercadante

Barganha

Farra do cartão

E o plano duplo do MDB deu certo

Eliziane Gama, senadora pelo cidadania conselho político da Equipe de Transição

Trilhos da discórdia: Vale e a ANTT

A um passo da bomba atômica

REVISTA OESTE – A Direita

Manchete: A multa dos R$ 23 milhões

A democracia em colapso

A última agressão ao sistema legal e talvez a mais rancorosa de todas as que houve até agora para “defender a democracia” é essa multa de R$ 23 milhões que o ministro Moraes aplicou ao PL

O STF escancara o jogo

Em apenas um dia, Alexandre de Moraes mandou o devido processo legal “CONSTITUIÇÃO” às favas e rejeitou a denúncia do PL sobre irregularidade nas urnas eletrônicas.

“Resta as 4 linhas do Bolsonaro”, nesta teia do sistema, só ele acha que cumprir a constituição é lei, e que deve ser cumprida, mas e aqueles que deveriam defender e julgar a carta? A insegurança Institucional ficou as claras como nunca antes da história do Brasil.

Eleição à la carte

“O nosso sistema eleitoral é perfeito. O do Butão também, assim como o de Bangladesh”

À procura de um caminho

Quase um mês depois das eleições, desesperança toma conta de boa parte do país ainda sem rumo e à espera de um Congresso menos covarde

Fora, Lula!

O PT sonha com a união de todos os brasileiros em torno do ex-presidiário, ‘com processos ainda em andamento’, que dividiu o Brasil.

O crime compensa no Brasil? Gilmar Mendes responde

A mentira da fome no Brasil

Relatório do Banco Mundial mostra que a extrema pobreza no país, em 2020, caiu ao nível mais baixo desde 1980. Cadê os 33 milhões de famintos?

‘Os liberais que apoiarem Lula vão ser engolidos pelo PT’

O advogado Bernardo Santoro afirma que as políticas petistas devem colocar em xeque os avanços econômicos conquistados pelos brasileiros.

Anexo