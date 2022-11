O Estado de S. Paulo

Manchete: Longevidade e população maior impõem mudanças na saúde

A recessão global do Estado de Direito

Alfabetizar ajuda a matar a fome

MT vive terror e ‘rota da soja’ vira barril de pólvora anti-PT no Estado

Equipe de petista tenta justificar divergências a empresários

Programa precisa rever critérios e ter ‘porta de saída’, dizem especialistas

Auxílio vai passar por ‘pente-fino’

Cobrado, vice descarta ‘irresponsabilidade fiscal’

Gasolina para de subir após 6 semanas de alta

Vitória da União no STF evita rombo de R$ 472 bi

Gustavo H.B. Franco: Transição e negacionismo fiscal

J. R. Guzzo: Montando miragens

O Globo

Manchete: Trabalho por aplicativo terá cadastro de prestadores e lei

Legalizado e liberado: STF rejeita denúncia da Lava-Jato contra Aécio

Burocracia judicial: Gilmar critica demora para STF julgar ações sobre juiz de garantias

A invasão dos ratos: Equipe da transição já não cabe em auditório do CCBB

Tudo se negocia: Montagem do novo governo atrai lobby setorial

Em risco de mercado: Investidor estrangeiro marca uma ‘posição tática’ na B3

No barulho: Reformas não serão desfeitas, garante Alckmin

Uso político: É preocupante o fracasso do Brasil nas metas de vacinação contra Covid

Uso dos Meios: Lei para combater desinformação precisa melhorar

América: Governo de transição traça nova política externa

Folha de S. Paulo

Haddad genérico Acerca de discurso de petista candidato à Fazenda.

O fura poço e o fura caixa

Messi define contra México e mantém Argentina viva na Copa

Com dois gols de Mbappé, França está classificada

Brasil lidera em chutes certos e dribles ao final da 1ª rodada

Na política ou no Futebol: Ainda é cedo para fazer prognóstico; tudo pode mudar

Alemanha, que precisa vencer hoje, é vitimado 7 a 1

Porto estimula educação em série de projetos sociais

Taiwan pode virar bode expiatório para problemas domésticos de Pequim

Constituição banalizada: Alckmin defende nova regra fiscal baseada na dívida

MG quer tradição queijeira como patrimônio na Unesco

Desequilíbrio racial na longevidade “a tendência é piorar no Brasil”

SUL

(ideias que vem do Sul)

Repasse de celular de presos para estudantes deve virar lei

Iniciativas no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul inspiraram projeto.O sucesso de iniciativas que doam celulares usados em crimes para estudantes de escolas públicas inspirou um novo projeto de lei. (Folha)