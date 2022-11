O Estado de S.Paulo

Manchete: Benefício retroativo pode dar R$ 2 milhões para juiz federal

Exército escolhe novo blindado e vai assinar contrato de R$ 5 bi

Indústria se volta ao fornecedor local

BB deve fechar ano com R$ 3,5 bi para tecnologia

Diferença no IPCA pode ‘liberar’ R$ 24 bi em 2023

O debate surrealista sobre a PEC da Transição

O que abalou as cadeias

O Banco Central distante do barulho

5G vai aumentar demanda por segurança digital

Do celular as nuvens, soluções completas em segurança

Dilema brasileiro

Empresas investem em máquinas para depender menos do exterior

De olho em fusões e aquisições

Defensivos agrícolas na pauta do Senado esta semana

Mistura do biodiesel está nas mãos do governo

Frango brasileiro é ‘cabeça de chave’

‘Duas rodas’ na mira dos ladrões

Ativos disponíveis

É o fim da criptomoedas?

O Globo

Manchete: Salto nos preços de alimentos é desafio para o governo

Desassistidos: Um terço da população está fora de programa de atenção básica de saúde

Relatório do TCU serve de ponto de partida para melhorar gestão pública

Sem Neymar nova safra do Brasil busca vaga nas oitavas

Fusões reduzem fragmentação na Câmara

China tem protestos contra quarentenas da política de Covid Zero

Atenção básica à saúde do SUS não chega a um terço dos brasileiros

Ensino à distância é estratégia no Paraná

Lei prevê capacitação no Rio para alfabetizar vítimas da zika

Folha de S. Paulo

Manchete: Mais pobres se endividam para comer e pagar contas

PT tenta convencer mercado de que vai compensar PEC

Recessão profunda já é vista como ‘necessária’; e agora?

União evita derrota de R$ 472,7 bilhões após decisão do STF

TC faz corte e cita ‘cenário econômico’, diz demitido: XP também reduz quadro

Commodities despontam em balanços do 3º tri, mas varejo sofre

Previdência para a aposentadoria, para viajar? Quando compensa?

‘Xepa’ da Black Friday anima, mas data tem 1ª queda nas vendas da história

Conceito ‘open’ traz profunda mudança para o setor financeiro

“Relação com os bancos será cada vez mais interativa”

Finanças em transformação

Redução de tributos é maior atrativo dos fundos de previdência

Saiba o que fazer quando se chega aos 50 anos sem planejar aposentadoria

Calcule o quanto é preciso aplicar para ter renda extra na velhice

Transmissão de patrimônio

Planejamento sucessório diminui taxa em transmissão de bens

Cientistas criam vacina polivalente contra a gripe

Valor Econômico

PIB desacelera, mas deve avançar 0,6% no 3º tri

Resultado fica menor que no trimestre anterior, mas é sustentado por serviços e mercado de trabalho

UE quer fatiar acordo com o Mercosul

Estratégia é impulsionada pela necessidade de redução da dependência em relação à Rússia e à China

Varejo digital encolhe na Black Friday

A partir desta semana as estratégias comerciais se voltam para os próximos 20 dias, para tentar retomar crescimento e buscar melhores margens nas ações de Natal

Venda de ações a funcionário fica isenta de tributo

Decisão pode dar novo impulso ao uso das “stock options”

Economistas esperam alta de 0,6% no PIB do 3º tri

Apesar de menor que no trimestre anterior, resultado sustentado por serviços e emprego é positivo

Governo eleito mira programa habitacional

Ideia é retomar urbanização de favelas, revitalizar áreas centrais de cidades e oferecer financiamento imobiliário até para trabalhadores informais

Adesão a fundo de pensão de servidor é baixa

Com menos de 4 mil inscrições, governo espera mais 15 mil acessos até 30 de novembro, prazo final para migração do regime previdenciário do funcionalismo

Grifo: Lembrando o “Fundo de Pensão dos Correios”, no governo petista, estão pagando o desvio desta finalidade na fatura maior, sendo extraida do seu holerite todo mês, fundo este que não teve judicialmente o seu retorno. Logo, não é seguro para quem está antenado. Porque estudamos a história? Para não repetir os mesmos erros.

Congresso vota projetos que podem onerar conta de luz

Lobby de empresas e associações tentam alterar valores que serão pagos pelo consumidor de energia para atender seus interesses setoriais

Economia chinesa deve crescer menos, apesar de estímulo

Promessas de flexibilizar as restrições da covid e de ajudar o setor de construção devem ajudar, mas não vão fazer a China voltar a cresce nos níveis de antes da pandemia, dizem economistas

Dados indicam que inflação global atingiu o pico

Séries de indicadores apontam que as pressões sobre os preços ao consumidor estão caindo nas principais economias

Veto dos EUA a chips chineses terá custo alto

Decisão de Washington de restringir acesso chinês à sua tecnologia de ponta irá penalizar o consumidor, por seu efeito inflacionário no custo dos chips

Falta de recursos trava políticas de apoio à agroecologia no país

É o que aponta um levantamento feito pela ANA nos Estados

Pecuaristas do Araguaia buscam ‘selo’ de baixo carbono

Grupo quer que imagem da atividade na região fique associada à sustentabilidade ambiental

Gripe aviária nos EUA

Carf afasta tributação sobre venda de ações a funcionários

Decisão proferida pela 2ª Turma da Câmara Superior é inédita e beneficia a Gerdau

União evita no STF derrota bilionária sobre PIS e Cofins

Reviravolta reabre debate que parecia ter se encerrado a favor dos contribuintes

Nos hospitais, sistemas antecipam diagnósticos

Médicos apontam maior precisão de diferentes tipos de exames analisados por máquinas

Hiperautomação agiliza tomada de decisões e intensifica transformação

No Brasil, expectativa é que 40% das receitas venham de processos digitais habilitados por hiperautomação até 2024

Bancos intensificam personalização de serviços

Aplicações de IA no setor financeiro vão desde chatbots para atendimento ao cliente até prevenção a fraudes

Sensores monitoram do plantio à colheita

Ferramentas aceleram digitalização no campo, criando novos formatos de gestão para a produção de grãos, cítricos, café e gado

Tecnologias contribuem para proteção dos biomas e do clima

Inteligência artificial também tem sido usada para monitorar riscos ao meio ambiente e para tornar mais eficiente o uso de energia

Seguradoras usam dados para prevenir riscos e fraudes

Setor é um dos que mais investem no uso da inteligência artificial para otimizar a rentabilidade e as vendas

Algoritmos e robôs ainda são raridade no setor público

Uso de inteligência artificial é incipiente e falta uma estratégia unificada paraa disseminação da tecnologia no governo federal

Polêmico, reconhecimento facial cresce na segurança pública

Um dos problemas é a identificação de vieses nos algoritmos, o que afeta populações negras e periféricas

Brasil ainda discute marco legal para inteligência artificial

Projeto de Lei que foi discutido por comissão de 18 juristas traz princípios gerais sobre tecnologia

