Nesta sexta-feira (25) um acidente na Avenida Brasília (BR-369) com a Rua Guaporé, em Londrina, deixou uma vítima fatal.

O homem de 34 anos colidiu com um carro e em seguida foi atropelado por um caminhão que estava atrás do veículo. A vítima foi socorrida inicialmente por policiais militares que passavam no local e o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) chegou logo em seguida, mas o motociclista morreu no local.

Os motoristas do carro e caminhão foram encaminhados para delegacia de trânsito e a vítima foi identificada como Alex Sociarelli. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal de Londrina).

