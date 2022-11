A Polícia Militar apreendeu na última quarta-feira (23/11), um adolescente de 17 anos com entorpecentes na Rua Antonio Raposo Tavares no Jardim Silvino em Cambé.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM composta pelo Soldados Guimarães e R Fernandes sob o comando do Sargento Carlos, estavam em patrulhamento quando visualizaram o menor em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, ele empreendeu fuga em direção a uma construção abandonada. Na sequência o mesmo acabou sendo abordado.

Em busca pessoal, com ele foram localizados uma quantidade em dinheiro e 2 porções de cocaína. Em diligências, a equipe ainda encontrou em um muro mais 12 porções de cocaína.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu a voz de apreensão por equiparação ao tráfico de drogas e foi encaminhado juntamente com o material apreendido à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia de Cambé para os procedimentos cabíveis.